ДТП в Харькове: в крови Зайцевой таки были опиаты

В моче подозреваемой в совершении смертельного в ДТП в Харькове Елены Зайцевой были опиаты.

Об этом на очередном заседании по делу заявил эксперт, который проводил исследование на наличие наркотических веществ в моче девушки, доцент Харьковской медицинской академии последипломного образования Александр Чубенко, передает "Объектив".

"На кафедру токсикологии были доставлены образцы биологического вещества 19 октября 2017 года. Образцы принадлежали Елене Зайцевой. Исследование проходит в два этапа. На предварительном этапе в моче были найдены опиаты. Второй этап исследования провести не удалось из-за малого количества биологических образцов", - рассказал он.

Также Чубенко добавил, что второй этап называется подтверждающий и для проведения исследования нужно 30 мл биологического вещества, а было предоставлено всего 5 мл.

"Невозможно сделать конкретный вывод о присутствии в моче Зайцевой группы наркотических веществ", — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее появилось видео с Зайцевой в первые минуты после ДТП.