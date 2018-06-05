УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

ДТП в Харькове: в крови Зайцевой таки были опиаты

2.4тЧитать новость на украинском

В моче подозреваемой в совершении смертельного в ДТП в Харькове Елены Зайцевой были опиаты.

Об этом на очередном заседании по делу заявил эксперт, который проводил исследование на наличие наркотических веществ в моче девушки, доцент Харьковской медицинской академии последипломного образования Александр Чубенко, передает "Объектив".

"На кафедру токсикологии были доставлены образцы биологического вещества 19 октября 2017 года. Образцы принадлежали Елене Зайцевой. Исследование проходит в два этапа. На предварительном этапе в моче были найдены опиаты. Второй этап исследования провести не удалось из-за малого количества биологических образцов", - рассказал он.

Новости
Раньше "гостила" Штепа: в сети показали, где сидит Зайцева

Также Чубенко добавил, что второй этап называется подтверждающий и для проведения исследования нужно 30 мл биологического вещества, а было предоставлено всего 5 мл.

"Невозможно сделать конкретный вывод о присутствии в моче Зайцевой группы наркотических веществ", — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее появилось видео с Зайцевой в первые минуты после ДТП.

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на Обозревателе.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
5
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги