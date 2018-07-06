Почему Зайцева разгуливает по Харькову и что не так с судом: интервью с адвокатом потерпевших

Адвокат родных погибших в страшной аварии в Харькове Александра Евтеева и Дианы Берченко - Лариса Матвеева - рассказала подробности судебного разбирательства. Напомним, авария произошла 18 октября прошлого года в Харькове. На перекрестке улицы Сумской тяжелый внедорожник Lexus на огромной скорости влетел в толпу людей на тротуаре. В результате погибли шестеро человек, столько же получили травмы. На скамье подсудимых сейчас находится Елена Зайцева, которая и управляла Lexus . Ее автомобиль вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Volkswagen Touareg, которым управлял Геннадий Дронов.

Адвокат Лариса Матвеева рассказала OBOZREVATEL, что обнаружили в анализах обвиняемой Зайцевой и с какой скоростью она ехала в тот трагический вечер

- Лариса Викторовна, недавно подсудимую Зайцеву, которая находится в СИЗО, сфотографировали на скамейке возле больницы. Она сидела без наручников, с ней кроме охранницы находились какие-то посторонние женщины. Выясняли ли вы, что это было за свидание? И насколько допустимо такое?

Подсудимые Зайцева и Дронов NewsRoom

- В перерыве судебного заседания адвокат Зайцевой Козырь дала пояснения, что Зайцева проходит обследования в связи с усилившимися головными болями (вроде как последствия аварии 2007 года). Козырь обращалась в мае в суд с ходатайством о разрешении на вывоз Зайцевой на обследование. Что за женщины рядом на фото - не знаю. Что касается наручников, то их надевают по усмотрению конвоира.

- Какова ситуация с наркотическими веществами в организме Зайцевой, удалось ли это установить? Насколько я поняла, история запутанная. Сразу после аварии ей проводили две экспертизы, вторую после принятия каких-то таблеток от мамы. Зачем, как вы считаете?

- 18 октября, в день аварии, Зайцева проходила осмотр в областном наркодиспансере. При осмотре были выявлены внешние признаки наркотического опьянения ("млява міміка", "хода хитка", "поза Ромберга не стійка" и т.п.). Тогда были взяты кровь и моча на анализы. По законодательству в таких случаях биологические вещества делят на 2 части (первую берут на исследование, вторую часть оставляют как контрольный образец).

В аварии погиб Александр Евтеев и сестра его жены Диана (справа). Супруга Александра, Ксения (в центре), сильно пострадала, но выжила Соцсети

На следующий день, 19 октября, в моче были выявлены опиаты методом предварительной диагностики. Опиаты - это название группы наркотических средств. Дальше должны были провести второй этап исследования, чтоб определить, какое конкретно вещество из этой группы выявлено. Но биологического вещества сразу не хватило.

Когда позже была проведена токсикологическая экспертиза (методом ГРХ) и использованы контрольная часть анализов, то предварительный результат подтвердился - в моче обнаружили фенобарбитал (психотропное вещество) и кодеин (наркотическое средство). Учитывая существующие методики, исследование было проведено двумя этапами - методом ИХ и методом ГРХ, что является абсолютно достоверным результатом - наркотическое средство кодеин и психотропное вещество фенобарбитал в моче обнаружено.

3 июля прошлого года мы подали ходатайство о приобщении к материалам дела необходимых методик исследования, которые в совокупности с результатами экспертизы подтверждают наличие отягчающего обстоятельства - совершения преступления в состоянии наркотического опьянения.

Адвокат Лариса Матвеева: преступление совершено в состоянии наркотического опьянения Соцсети

- А что с алкоголем, он присутствовал в ее организме?

- Алкоголь выявлен не был.

- Насколько я поняла, для проведения анализа не хватило 5 мл крови Зайцевой. Вы первый раз сталкиваетесь с таким в своей практике? Для чего это нужно?

Погибшая Алла Сокол (справа) - вдова бойца АТО. С ней погибла и ее 19-летняя дочь Анастасия Соцсети

- На это указал эксперт-токсиколог Журавель в своем заключении. Учитывая, что 19 октября 2017 года Зайцева повторно сдавала кровь специально для экспертизы, а такие экспертизы проводятся систематически, то выглядит это очень подозрительно: или грубая некомпетентность, или прямой умысел.

- Последние показания на суде дал автомеханик. Теперь доказано, что Зайцева ехала с превышением скорости?

- Автомеханик указал, что последние данные бортового компьютера зафиксировали, что скорость была 102 км/ч. Но из его пояснений следует, что данные вносятся только в момент, когда срабатывает система курсовой устойчивости автомобиля, а не в привязке к конкретной дате. То есть при работающей системе курсовой устойчивости (а ее рабочее состояние подтверждено специалистом), это последние зафиксированные данные. После ДТП автомобиль своим ходом передвигаться не мог, так что я считаю, что это достоверная информация, которая может быть признана доказательством.

Погибшая 28-летняя Нина Кобесова преподавала иностранные языки Соцсети

- Как ведет себя Зайцева на суде? Пытаются ли выйти на потерпевших родственники Зайцевой?

- Адвокат Козырь от имени семьи Зайцевой предложила перечислить моим потерпевшим (Виниченко, Берченко, Евтеева) по 50 000 грн. при условии уменьшения суммы исковых требований до этой суммы. Со своей стороны мы предложили перечислить эти деньги без всяких условий. Если это было действительно искреннее желание помочь, а не торг. Денег потерпевшим после этого так и не передали.

- Что с другими погибшими, как ведут себя их родственники?

У 46-летней Натальи Умаевой остались дочь и сын Соцсети

- На судебное заседание приходит Людмила Фабрис, остальные потерпевшие не могут каждую неделю посещать заседания по разным причинам, в основном - по состоянию здоровья и из-за тяжелой стрессовой ситуации.

- Как ведет себя второй обвиняемый, Дронов? Он продолжает молчать или дает какие-то показания?

- Дронов продолжает молчать. Ни он, ни его адвокаты никак не высказываются в отношении исков и возможных компенсаций.

- Какую позицию заняла прокуратура? Поддерживает ли она вас в суде?

- Прокуратура, с моей точки зрения, не делает и десятой доли того, что должна. Обвинение поддерживается на очень слабом уровне. Опять же, в чем здесь проблема, - в нежелании или неумении работать, или в саботаже, думаю, со временем разберемся. На самом деле, если бы не внимание прессы и возмущение людей, было бы очень тяжело.