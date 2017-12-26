ДТП в Харькове: стало известно о хитрых методах Зайцевой и ее адвоката

Адвокаты виновницы смертельного ДТП в Харькове, в котором погибли 6 человек, 20-летней Елены Зайцевой, будут затягивать процесс как модно дольше, при этом пытаясь смягчить приговор своей подзащитной.

Об этом в комментарии "КП в Украине" заявила адвокат семей погибших в этом ДТП Екатерина Калюжная.

"В этом деле все очевидно: против выводов эксперта-автотехника мало какие аргументы можно привести в опровержение, поэтому для нас эта позиция защиты ожидаема. Мы хотим максимального наказания – 10 лет лишения свободы. Но, по закону, признание вины – это обстоятельство, которое смягчает наказание, так что подозреваемая в своем праве", - говорит она.

По словам адвоката, следующее, что может предпринять защита для смягчения наказания – попробовать компенсировать ущерб.

"Второй классический ход – полное или частичное возмещение причиненного ущерба. Частичное немного отдаляет от 10 лет лишения свободы, но никак не означает, что дадут 5 лет. Если компенсировать ущерб полностью и всем – выполнить все требования, которые выдвигают пострадавшие, тогда она может надеется на минимальный срок. После чего отбыть не меньше, чем половину срока, и быть условно-досрочно освобожденной, как это было с Андреем Полтавцом (виновником смертельного ДТП в 2007 году в Харькове. – Ред.)", - говорит Калюжная.

А те 50 тысяч, которые мать Зайцевой ранее разослала потерпевшим, адвокат компенсацией не считает.

Тем более, что эти деньги семьи погибших вернули родственникам виновницы ДТП.

"По целевому назначению это ни что иное как благотворительная помощь, но почему она вдруг возводится защитой подозреваемой, в категорию доказательств, нам было не понятно. Изначально морально мои клиенты были не готовы принять эту помощь, помимо юридических моментов", - говорит Калюжная, напомнив, что защита Зайцевой пыталась приобщить эту помощь к материалам дела.

Также Зайцева уже отсидела 2 месяца будущего срока – то время, которое она проводит в СИЗО, вычитается из цифры, которую судья ей назначит в приговоре.

"То время, которое она находится под стражей с момента задержания до момента вступления приговора в законную силу, должно быть зачтено в срок отбывания наказания, которое может быть назначено приговором суда в отношении Зайцевой. Позиция Дронова понятна – он вину не признает и надеется, что ни одного дня не будет находится в колонии, в отличие от Зайцевой, которая вероятно понимает, что это неизбежно раз признала себя виновной. Опыт мне показывает, суд будет длится не один месяц и даже год", - добавила Калюжная.

Как сообщал "Обозреватель", 13 декабря Киевский районный суд Харькова пересмотрел меру пресечения Елене Зайцевой и вынес решение оставить ее в СИЗО еще на 2 месяца до 10 февраля 2018 года без права залога.