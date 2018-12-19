ДТП с Зайцевой: суд вынес новое решение

Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения обвиняемым в смертельном ДТП на улице Сумская Алене Зайцевой и Геннадию Дронову до 16 февраля.

Как сообщает "МедиаПорт", 19 декабря должны были озвучить результаты дополнительной судебно-медицинской экспертизы о наличие в момент аварии в крови Зайцевой наркотиков, однако сами эксперты на заседание не пришли.

Уточняется, что защитники обвиняемых просили применить более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. В частности, Дронов просил отпустить его под домашний арест с электронным браслетом.

"Я не собираюсь никуда уходить, убегать, прятаться, тем более, я сам пришёл на первый суд, готов сдать паспорт, права, загранпаспорт", — сказал он.

В свою очередь адвокат Зайцевой в очередной раз говорила о проблемах со здоровьем своей подзащитной.

"В материалах дела есть медицинская документация, которая исследовалась судом, объявлялись все диагнозы, которые есть у Зайцевой на данный момент, отчего она страдает в течение длительного периода, в течение 10 лет. Это обстоятельство подтверждает отсутствие даже возможности у данного лица скрыться от следствия. Физически ей очень сложно исчезнуть, куда-то уехать", — заявила адвокат.

Судья Виктор Попрас зачитал заключение экспертов, в котором сказано, что "дать достоверную оценку, была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения или под воздействием медицинских препаратов, не является возможным".

После рассмотрения ходатайства обвинения о продлении меры пресечения суд объявил перерыв до 20 декабря. На заседании планируют допросить еще одного эксперта Харьковского научно-исследовательского институт судебных экспертиз им. Н. С. Бокариуса.

Напомним, что ДТП в центре Харькова произошло 18 октября 2017 года. Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Елена Зайцева, врезался в толпу людей после столкновения с авто Дронова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря суд частично удовлетворил ходатайство Дронова о назначении дополнительной медицинской экспертизы.