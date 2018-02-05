ДТП с Зайцевой: суд неожиданно назначил заседание

Киевский районный суд Харькова назначил подготовительное заседание по делу Елены Зайцевой, виновницы смертельного ДТП, жертвами которого стало 6 человек.
Об этом ТСН стало известно от адвокатов пострадавших и второго участника аварии.
Как отмечается, заседание назначено на 14:00 6 февраля.
Для юристов такое решение стало неожиданностью. Первым о нем узнал адвокат второго подозреваемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица, получив уведомление из суда.
Он утверждает, что для подготовки к заседанию осталось мало времени, а объем необходимых материалов – большой. Обвинительный акт был передан в суд в пятницу, 2 февраля.
Адвокат семьи погибших сестер Оксаны и Дианы Берченко говорит, что еще по состоянию на сегодняшнее утро информации о вероятном назначении заседания не было.
"Еще утром я звонила в суд и мне ответили, что дата и время рассмотрения заседания не назначена. О дате подготовительного заседания мне стало известно из собственных источников", - сообщила адвокат Екатерина Калюжная.
Мать погибшего в ДТП Александра Евтеева Светлана также получила уведомление о вызове в суд на вторник. Ее вызывают на заседание как пострадавшую. О заседании ее проинформировали через смс-сообщение.
При этом на сайте Киевского райсуда Харькова информации об этом заседании нет.
Также Калюжная сообщила, что защита будет просить перенести рассмотрение дела, пока пострадавшую в аварии Оксану Евтееву не выпишут из больницы, чтобы она могла присутствовать в суде.
Сейчас Оксана проходит реабилитацию, после операции на ноге учится ходить заново.
Несмотря на малое время на подготовку, адвокаты будут присутствовать в суде, Светлана Винниченко заявила, что придет на заседание. Подозреваемые Елена Зайцева и Геннадий Дронов также должны быть на подготовительном заседании.
Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что пострадавшая аварии с Зайцевой беременная стала мамой.
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