ДТП с Зайцевой: суд неожиданно назначил заседание

Киевский районный суд Харькова назначил подготовительное заседание по делу Елены Зайцевой, виновницы смертельного ДТП, жертвами которого стало 6 человек.

Об этом ТСН стало известно от адвокатов пострадавших и второго участника аварии.

Как отмечается, заседание назначено на 14:00 6 февраля.

Для юристов такое решение стало неожиданностью. Первым о нем узнал адвокат второго подозреваемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица, получив уведомление из суда.

Он утверждает, что для подготовки к заседанию осталось мало времени, а объем необходимых материалов – большой. Обвинительный акт был передан в суд в пятницу, 2 февраля.

Адвокат семьи погибших сестер Оксаны и Дианы Берченко говорит, что еще по состоянию на сегодняшнее утро информации о вероятном назначении заседания не было.

"Еще утром я звонила в суд и мне ответили, что дата и время рассмотрения заседания не назначена. О дате подготовительного заседания мне стало известно из собственных источников", - сообщила адвокат Екатерина Калюжная.

Мать погибшего в ДТП Александра Евтеева Светлана также получила уведомление о вызове в суд на вторник. Ее вызывают на заседание как пострадавшую. О заседании ее проинформировали через смс-сообщение.

При этом на сайте Киевского райсуда Харькова информации об этом заседании нет.

Также Калюжная сообщила, что защита будет просить перенести рассмотрение дела, пока пострадавшую в аварии Оксану Евтееву не выпишут из больницы, чтобы она могла присутствовать в суде.

Сейчас Оксана проходит реабилитацию, после операции на ноге учится ходить заново.

Несмотря на малое время на подготовку, адвокаты будут присутствовать в суде, Светлана Винниченко заявила, что придет на заседание. Подозреваемые Елена Зайцева и Геннадий Дронов также должны быть на подготовительном заседании.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что пострадавшая аварии с Зайцевой беременная стала мамой.