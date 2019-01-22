''Зрачки были сужены'': внезапно объявившаяся нарколог сделала скандальное заявление о Зайцевой

Нарколог в деле о смертельной ДТП в Харькове Елена Федирко заявила, что не скрывалась от следствия и все время находилась на территории Харьковской области.

По ее словам, она уволилась с должности по личным причинам, которые не связаны со скандальной подозреваемой Аленой Зайцевой, пишет MediaPort (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Поиски Федирко для ее участия на суде в качестве свидетеля продолжались с июля. Сама свидетельница заявила, что никуда не пряталась, ей не звонили из суда, а по телевидению о своем розыске она не слышала.

Во время ответа перед судьей Федирко заявила, что не помнит акт об экспертизе, который составила относительно Зайцевой. Ранее она провела медицинский осмотр и отбор биологического материала у Зайцевой. У нее были выявлены и внесены в акт признаки наркотического опьянения.

Елена Федирко на суде MediaPort

"Я проводила полный осмотр. Внешний, пульс, давление, зрачки. Внешний осмотр установил, что у нее были повреждения на теле, на голове и на руке. Зрачки были сужены. Это может быть из-за сотрясения мозга, а может из-за наркотического опьянения", — заявила нарколог.

Также она сообщила, что у подсудимой во время экспертизы была нестойкая походка, но это может указывать как на употребление наркотиков, так и на стресс.

Федирко во время судебного заседания Скриншот

"Явных внешних признаков опьянения видно не было. Это было невозможно определить в тот момент", – уточнила свидетельница.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов Varta1

Однако она подчеркнула, что на основании химико-токсикологической экспертизы установила факт употребления опиатов Зайцевой. На заседании обратили внимание, что речь может идти о лекарствах, которые, по словам подозреваемой девушки, она принимала накануне ДТП.

"У нее было ясное сознание. Наркотики не употребляют ради ясного сознания", – заявила Федирко.

Во время судебного заседания между Федирко и семьями жертв аварии произошел конфликт. Отец одной из погибших девушек возмутился словами нарколога о том, что она не получала повесток в суд, а следователи ей не звонили.

"Сейчас 22 число. Вы знаете, что такое 22 число? Это День рождения моей дочери, которая погибла. А вы стоите и лжете", – возмутился родственник погибшей.

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Как писал OBOZREVATEL:

18 октября 2017 года в центре Харькова произошло серьезное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

Суд арестовал обоих участников ДТП – Елену Зайцеву и Геннадия Дронова. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

19 июля стало известно, что в деле не могут найти ключевого свидетеля – врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии и обнаружила следы наркотиков в ее крови.

Дополнительная экспертиза по делу смертельного ДТП в Харькове установила, что Алена Зайцева могла успеть остановить свой Lexus до столкновения с автомобилем Геннадия Дронова.

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