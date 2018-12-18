В авто был ребенок: в Житомире произошло жуткое смертельное ДТП

В Житомирской области утром 18 декабря произошла масштабная авария, унесшая жизни трех человек.

ДТП случилось на трассе возле села Дворец. Водитель легкового автомобиля Opel не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Toyota. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Житомирщины.

В полиции OBOZREVATEL рассказали, что в Opel находилась семья: 8-летний мальчик, его 38-летний отец и 71-летний дедушка. Оба мужчины, а также водитель авто – погибли. Ребенок был госпитализирован.

Также травмы получили водитель и пассажир Toyota.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о масштабном ДТП с участием семи автомобилей на Одесской трассе, в районе Чабаны – Гатное. Перекресток, где произошла авария, является проблемным из-за сложностей со светофорным комплексом, а также недостатка дорожных знаков.