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В авто был ребенок: в Житомире произошло жуткое смертельное ДТП

1.3тЧитать материал на украинском

В Житомирской области утром 18 декабря произошла масштабная авария, унесшая жизни трех человек.

ДТП случилось на трассе возле села Дворец. Водитель легкового автомобиля Opel не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Toyota. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Житомирщины.

В полиции OBOZREVATEL рассказали, что в Opel находилась семья: 8-летний мальчик, его 38-летний отец и 71-летний дедушка. Оба мужчины, а также водитель авто – погибли. Ребенок был госпитализирован.

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Также травмы получили водитель и пассажир Toyota.

В авто был ребенок: в Житомире произошло жуткое смертельное ДТП
В авто был ребенок: в Житомире произошло жуткое смертельное ДТП

Ранее OBOZREVATEL сообщал о масштабном ДТП с участием семи автомобилей на Одесской трассе, в районе Чабаны – Гатное. Перекресток, где произошла авария, является проблемным из-за сложностей со светофорным комплексом, а также недостатка дорожных знаков.

Читайте все новости по теме "Война на дорогах" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на дорогахКриминал
Место
УкраинаЖитомир
Теги
ДТПавтоНациональная полиция Украины
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