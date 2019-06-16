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ДТП с "новой Зайцевой" в Ужгороде: стали известны новые подробности

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21-летняя Яна Костраба, которая угодила в громкое ДТП в Ужгороде на Porsche Cayenne, не является владелицей автомобиля.

Как передает "Закарпатье онлайн", транспортное средство принадлежит бывшему сотруднику милиции Василию Корсаку, который сейчас зарабатывает на открытии рабочих виз и отправке заграницу.

За рулем данного авто его часто видели местные жители. Сразу же после аварии Корсак прибыл на место происшествия.

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Василий Корсак

Василий Корсак

zakarpattya.net.ua

Пострадавший в аварии 32-летний Александр Костюк находится в коме. Родственники девушки не оказывают ему помощь и даже не вышли на связь с родными.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четыре человека. Одну машину разорвало на части. Водитель и трое пассажиров погибли.

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Место
УкраинаУжгород
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