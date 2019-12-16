"Это страшный сон!" Кулеба рассказал о состоянии детей после ДТП

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, который 24 ноября вместе с детьми попал в страшное ДТП, рассказал, что состояние всех пострадавших улучшилось.
Свежими данными о здоровье сыновей поделился он в понедельник, 16 декабря, в комментарии "Интерфакс-Украина".
"Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился изначально, была предоставлена вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе", – сказал Кулеба.
Кулеба рассказал о состоянии детей после ДТП
Цензор.НЕТ
Чиновник отметил, что у его младшего сына есть некоторые повреждения костей и он уже восстанавливается дома. Старший же сын чиновника все еще находится в больнице.
"Врачи говорят, что, несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация – это длительный процесс", – рассказал Кулеба.
Детский омбудсмен отметил, что сам он физически чувствует себя уже лучше, однако "поврежденные ребра ежедневно напоминают об этой страшном событии".
"Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они – самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это как какой-то страшный сон", – поделился он переживаниями.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ДТП с уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой попало на камеры видеонаблюдения.
На кадрах заснято столкновение микроавтобуса и автомобиля Toyota. Легковой автомобиль, в котором находился чиновник со своими детьми, после удара врезался в отбойник.
В сети предположили, что авария случилась из-за невнимательности политика. Предварительно, он поехал на красный сигнал светофора.
Журналисты заявили о том, что водителя микроавтобуса в больнице охраняли от прессы люди с автоматами. Их так и не подпустили к потерпевшему.
Вскоре сам Кулеба показал фото с пострадавшим водителем в больнице.
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