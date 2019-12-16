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16 декабря • обновлено в 21:28
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"Это страшный сон!" Кулеба рассказал о состоянии детей после ДТП

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Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, который 24 ноября вместе с детьми попал в страшное ДТП, рассказал, что состояние всех пострадавших улучшилось.

Свежими данными о здоровье сыновей поделился он в понедельник, 16 декабря, в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился изначально, была предоставлена ​​вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе", – сказал Кулеба.

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Кулеба рассказал о состоянии детей после ДТП

Кулеба рассказал о состоянии детей после ДТП

Цензор.НЕТ

Чиновник отметил, что у его младшего сына есть некоторые повреждения костей и он уже восстанавливается дома. Старший же сын чиновника все еще находится в больнице.

"Врачи говорят, что, несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация это длительный процесс", – рассказал Кулеба.

Детский омбудсмен отметил, что сам он физически чувствует себя уже лучше, однако "поврежденные ребра ежедневно напоминают об этой страшном событии".

"Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они – самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это как какой-то страшный сон", – поделился он переживаниями.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
ДТП с Кулебой
Персона
Николай Кулеба
Место
Украина
Тег
ДТП
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Очень ответственно - уверенно выехал через крайнюю правую, однозначно не впервой, и погнал не дожидаясь зеленого.
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Гоша Злой
Гоша Злой
и ни слова раскаяния и признания вины...
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Petrov Valery
Petrov Valery
Гоша Злой, а он точно виновен? В чём раскаиваться, если не желал зла?
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Petrov Valery
Petrov Valery
Чота все как-то привыкли, что в ДТП гибнет больше, чем в гpaждaнских voйнах. И там, где правила мягче, и там, где жёстче. Где есть хорошие дороги, и где их нет. И по-пьянке, и по-трезвянке. В Poccии в них каждый год пoгибает около 20 000 человек. В Штaтах - не менее 40... Почему нет организованных движений за запрет личных авто? За гoлые cиcьки есть, а за отмену этого оpудия yбийcтва - ни-ко-го?
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