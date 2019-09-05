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6 сентября • обновлено в 00:17
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ДТП на Сумской в Харькове: адвокат указала на скандальный момент в заключении Зайцевой

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Адвокату пострадавших в ДТП на улице Сумской в Харькове Ларисе Матвеевой отказались предоставлять информацию о том, куда направили для отбывания наказания виновницу аварии Алену Зайцеву.

Об этом правозащитница сообщила на своей странице в Facebook, показав фото соответствующих документов.

Матвеева уточнила, что направила запрос в ГУ "Харьковский следственный изолятор". "Получила отказ в получении такой информации по основаниям ее конфиденциальности", – отметила она.

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Алена Зайцева

Алена Зайцева

Соцсети

"Интересно, когда конфиденциальной является информация только для представителя потерпевших по делу, в то время как все СМИ уже обсуждают условия проживания в этих учреждениях", – добавила адвокат.

ДТП на Сумской в Харькове: адвокат указала на скандальный момент в заключении Зайцевой

facebook.com/larysa.koretska

ДТП на Сумской в Харькове: адвокат указала на скандальный момент в заключении Зайцевой

facebook.com/larysa.koretska

Адвокатский запрос

Адвокатский запрос

facebook.com/larysa.koretska

Адвокатский запрос

Адвокатский запрос

facebook.com/larysa.koretska

Напомним, 2 сентября девушку этапировали в Покровский исправительный центр № 79 в Днепропетровской области. Ближайшие две недели она будет находиться там на карантине.

Исправительное учреждение, в котором будет сидеть Алена Зайцева, мало похоже на тюрьму, а больше на комфортабельное общежитие. Недавно в сети появились фото камер, санузлов и столовой.

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Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина
Теги
ДТП Зайцева фотографии
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