ДТП на Сумской в Харькове: адвокат указала на скандальный момент в заключении Зайцевой

Адвокату пострадавших в ДТП на улице Сумской в Харькове Ларисе Матвеевой отказались предоставлять информацию о том, куда направили для отбывания наказания виновницу аварии Алену Зайцеву.

Об этом правозащитница сообщила на своей странице в Facebook, показав фото соответствующих документов.

Матвеева уточнила, что направила запрос в ГУ "Харьковский следственный изолятор". "Получила отказ в получении такой информации по основаниям ее конфиденциальности", – отметила она.

Алена Зайцева Соцсети

"Интересно, когда конфиденциальной является информация только для представителя потерпевших по делу, в то время как все СМИ уже обсуждают условия проживания в этих учреждениях", – добавила адвокат.

facebook.com/larysa.koretska

facebook.com/larysa.koretska

Адвокатский запрос facebook.com/larysa.koretska

Адвокатский запрос facebook.com/larysa.koretska

Напомним, 2 сентября девушку этапировали в Покровский исправительный центр № 79 в Днепропетровской области. Ближайшие две недели она будет находиться там на карантине.

Исправительное учреждение, в котором будет сидеть Алена Зайцева, мало похоже на тюрьму, а больше на комфортабельное общежитие. Недавно в сети появились фото камер, санузлов и столовой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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