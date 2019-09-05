ДТП на Сумской в Харькове: адвокат указала на скандальный момент в заключении Зайцевой

Адвокату пострадавших в ДТП на улице Сумской в Харькове Ларисе Матвеевой отказались предоставлять информацию о том, куда направили для отбывания наказания виновницу аварии Алену Зайцеву.
Об этом правозащитница сообщила на своей странице в Facebook, показав фото соответствующих документов.
Матвеева уточнила, что направила запрос в ГУ "Харьковский следственный изолятор". "Получила отказ в получении такой информации по основаниям ее конфиденциальности", – отметила она.
Алена Зайцева
Соцсети
"Интересно, когда конфиденциальной является информация только для представителя потерпевших по делу, в то время как все СМИ уже обсуждают условия проживания в этих учреждениях", – добавила адвокат.
facebook.com/larysa.koretska
facebook.com/larysa.koretska
Адвокатский запрос
facebook.com/larysa.koretska
Адвокатский запрос
facebook.com/larysa.koretska
Напомним, 2 сентября девушку этапировали в Покровский исправительный центр № 79 в Днепропетровской области. Ближайшие две недели она будет находиться там на карантине.
Исправительное учреждение, в котором будет сидеть Алена Зайцева, мало похоже на тюрьму, а больше на комфортабельное общежитие. Недавно в сети появились фото камер, санузлов и столовой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017 года на улице Сумской случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли женщина во время ДТП под действием наркотических или других веществ.
Психиатр-нарколог Борис Михайлов заявил, что Зайцева таки была под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом.
Во вторник, 26 февраля 2019 года, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельном ДТП на улице Сумской.
В Харькове в среду, 14 августа, состоялось рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.
Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельном ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.
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