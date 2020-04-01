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1 апреля • обновлено в 20:06
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На Львовщине в ДТП разбились три человека: столкновение попало на видео. Кадры 18+

3.4т
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Во Львовской области в селе Бендюга (возле Червонограда) 1 апреля произошло ДТП, в котором погибли три человека и еще двое пострадали.

Пресс-служба областной полиции сообщила, что микроавтобус Mercedes Vito и Renault Kangoo столкнулись примерно в 13:40 (чтобы посмотреть видео момента ДТП, поскролльте новость вниз).

Погибшие – три пассажирки Renault в возрасте 18, 40 и 60 лет. Они скончались на месте аварии.

ДТП в селе Бендюга

ДТП в селе Бендюга

facebook.com/igor.zinkevych

21-летнего водителя Renault и его 42-летнего пассажира госпитализировали. Известно, что все погибшие и пострадавшие являются жителями Радеховского района.

Предварительно, водитель Mercedes, выезжая на перекресток, не предоставил преимущество Renault, что и привело к столкновению.

ДТП в селе Бендюга

ДТП в селе Бендюга

lv.npu.gov.ua

ДТП в селе Бендюга

ДТП в селе Бендюга

lv.npu.gov.ua

ДТП в селе Бендюга

ДТП в селе Бендюга

lv.npu.gov.ua

Водитель микроавтобуса, 25-летний житель Дрогобычского района, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

ДТП в селе Бендюга

ДТП в селе Бендюга

lv.npu.gov.ua

ДТП в селе Бендюга

ДТП в селе Бендюга

facebook.com/igor.zinkevych

ДТП в селе Бендюга

ДТП в селе Бендюга

facebook.com/igor.zinkevych

ДТП в селе Бендюга

ДТП в селе Бендюга

facebook.com/igor.zinkevych

Смотреть с 00:23. Осторожно, 18+!

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове автомобиль патрульной полиции стал участником жуткого ДТП с участием еще двух авто, в результате которого пострадал человек.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Война на дорогах
Место
Украина Львов
Теги
полиция видео фотографии смерть ДТП
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Исаев Максим
Исаев Максим
Педepacт на Мерсе даже не притормозил, проскакивая перекресток...
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Фары у ренухи уже йопнули !
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Исаев Максим
Исаев Максим
Тарасенко Олег, не, у неё глаза выскочили, когда педepacт на Меседесе в бок зарядил!
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