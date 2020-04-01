Во Львовской области в селе Бендюга (возле Червонограда) 1 апреля произошло ДТП, в котором погибли три человека и еще двое пострадали.
Пресс-служба областной полиции сообщила, что микроавтобус Mercedes Vito и Renault Kangoo столкнулись примерно в 13:40 (чтобы посмотреть видео момента ДТП, поскролльте новость вниз).
Погибшие – три пассажирки Renault в возрасте 18, 40 и 60 лет. Они скончались на месте аварии.
ДТП в селе Бендюга
facebook.com/igor.zinkevych
21-летнего водителя Renault и его 42-летнего пассажира госпитализировали. Известно, что все погибшие и пострадавшие являются жителями Радеховского района.
Предварительно, водитель Mercedes, выезжая на перекресток, не предоставил преимущество Renault, что и привело к столкновению.
ДТП в селе Бендюга
lv.npu.gov.ua
ДТП в селе Бендюга
lv.npu.gov.ua
ДТП в селе Бендюга
lv.npu.gov.ua
Водитель микроавтобуса, 25-летний житель Дрогобычского района, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
ДТП в селе Бендюга
lv.npu.gov.ua
ДТП в селе Бендюга
facebook.com/igor.zinkevych
ДТП в селе Бендюга
facebook.com/igor.zinkevych
ДТП в селе Бендюга
facebook.com/igor.zinkevych
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Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове автомобиль патрульной полиции стал участником жуткого ДТП с участием еще двух авто, в результате которого пострадал человек.
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