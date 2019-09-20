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20 сентября • обновлено в 21:25
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Друг "Бабая"? На Донбассе скончался опасный террорист из России: фото

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На Донбассе 18 сентября погиб террорист "ЛНР" Олег Сперелуп.

Об этом в телеграм-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан. По словам дочери 57-летнего оккупанта, он скончался от остановки сердца.

Сперелуп родом из России (Камчатка), однако в сети было указано, что последние годы проживал в оккупированном Луганске.

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Также в соцсетях было найдено фото погибшего с опасным террористом "Л/ДНР" по кличке "Бабай".

Друг "Бабая"? На Донбассе скончался опасный террорист из России: фото

соцсети

Друг "Бабая"? На Донбассе скончался опасный террорист из России: фото

соцсети

Друг "Бабая"? На Донбассе скончался опасный террорист из России: фото

соцсети

Друг "Бабая"? На Донбассе скончался опасный террорист из России: фото

соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе были ликвидированы двое террористов, которые воевали на стороне "ДНР". В сети также показали их фото.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Skopitch Olena
Skopitch Olena
Туда ему и дорога. Собаке собачья смерть. Надеюсь его кости сгниют в земле также как и память о нем
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
РУССКИЕ МАТЕРИ СНОВА СТОЯТ НАД ГРОБАМИ СВОИХ ДЕТЕЙ И МУЖЕЙ!!! СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОКУПАНТАМ!!!
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Andria Viktor
Andria Viktor
Ему неплохо в землице гнить с побратимами,он не зря стремился в вечность.
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