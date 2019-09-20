Друг "Бабая"? На Донбассе скончался опасный террорист из России: фото

На Донбассе 18 сентября погиб террорист "ЛНР" Олег Сперелуп.

Об этом в телеграм-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан. По словам дочери 57-летнего оккупанта, он скончался от остановки сердца.

Сперелуп родом из России (Камчатка), однако в сети было указано, что последние годы проживал в оккупированном Луганске.

Также в соцсетях было найдено фото погибшего с опасным террористом "Л/ДНР" по кличке "Бабай".

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соцсети

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе были ликвидированы двое террористов, которые воевали на стороне "ДНР". В сети также показали их фото.

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