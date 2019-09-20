Друг "Бабая"? На Донбассе скончался опасный террорист из России: фото

На Донбассе 18 сентября погиб террорист "ЛНР" Олег Сперелуп.
Об этом в телеграм-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан. По словам дочери 57-летнего оккупанта, он скончался от остановки сердца.
Сперелуп родом из России (Камчатка), однако в сети было указано, что последние годы проживал в оккупированном Луганске.
Также в соцсетях было найдено фото погибшего с опасным террористом "Л/ДНР" по кличке "Бабай".
соцсети
соцсети
соцсети
соцсети
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе были ликвидированы двое террористов, которые воевали на стороне "ДНР". В сети также показали их фото.
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