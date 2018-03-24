Дрались и стреляли: на Донбассе произошло ЧП на выставке лемуров

Вечером, 22 марта, в Мариуполе произошла драка со стрельбой на выставке диких животных.

"Мужчина, который был с компанией товарищей, начал провоцировать животных. Скорее всего, он был в нетрезвом состоянии. У нас по залу развешаны информационные стенды: "Пальцы в клетку не засовывать", но посетитель проигнорировал меры безопасности", - сообщил один из организаторов выставки в комментарии УНН.

Так, мужчина засунул пальцы в клетку с лемурами. Один из животных, в свою очередь, укусил посетителя. Медики оказали ему необходимую медпомощь, но после этого мужчина не успокоился. Организаторам пришлось вызвать охрану, приезд которой еще больше возмутил компанию. В результате началась драка с применением пневматического оружия.

"Одному из охранников разбили голову, в другого стреляли из пневматического оружия", - прокомментировали в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

Действия мужчины квалифицированы, как хулиганство по ст.296 Уголовного Кодекса Украины.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве покупатель стрелял в магазине и ранил женщину.