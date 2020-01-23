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23 января • обновлено в 12:36
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Драка с Кивой в ресторане: Рябошапка внезапно передал дело в ГБР

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Уголовное производство, по которому народный депутат Илья Кива от ОПЗЖ проходит потерпевшим, передали из Национальной полиции в Государственное бюро расследований.

Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат 8-го созыва Сергей Лещенко.

"Генпрокурор Руслан Рябошапка передал дело против депутата Ильи Кивы из Национальной полиции в Государственное бюро расследований. Офис генпрокурора объединил два производства (открытое полицией по заявлению Кивы и открытое Рябошапкой в отношении Кивы) и поручили его расследовать ГБР", – говорится в сообщении.

Также Лещенко добавил, что предварительно, у потерпевшего от нападения Кивы диагностирован перелом носа и сотрясение мозга.

Илья Кива

Илья Кива

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Народный депутат Украины Илья Кива попытался избить посетителя ресторана в Киеве.

  • Михаил Майман, с которым в киевском ресторане сцепился нардеп Кива, считает недопустимым, чтобы такие политики находились в стенах Верховной Рады.

  • Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

  • Позже в сеть попало видео драки с народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой.

  • Также в сети появилась переписка народного Ильи Кивы с Михаилом Майманом, которого парламентарий избил в киевском ресторане.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Руслан Рябошапка Сергей Лещенко Илья Кива
Место
Украина
Теги
Драка Верховная Рада Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" Государственное Бюро Расследований Национальная полиция Украины
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