"Допустил большую ошибку": полковник ВСУ извинился за реинтеграцию с "Л/ДНР"

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил полковник Алексей Ноздрачев, который заявил, что ВСУ якобы готовы к реинтеграции с военными России и террористами "Л/ДНР", извинился за свои слова.

Видеообращение к украинцам он опубликовал на своей странице в Facebook. Ноздрачев признался, что допустил большую ошибку. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца экрана)

"Я допустил большую ошибку, некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией. Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я абсолютно не высказывал позицию руководства Вооруженных Сил Украины, это моя вина и я ее осознаю", – заявил Ноздрачев.

Также полковник добавил, что готов понести наказание.

"Моя личная позиция патриотическая и подтверждена действиями с первых дней войны. Сказанное мной не является отражением того, что я хотел донести. Мне жаль за эту ошибку, прошу прощения", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ноздрачев заявил, что ВСУ готовы к реинтеграции с военными России и террористами "Л/ДНР", но ветераны не готовы к такому.

Генштаб назначил служебное расследование.

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