''Донбасс зачистим, Крым заберем'': Ярош озвучил дерзкий план борьбы с Россией

Военный способ возвращения Донбасса при определенной дипломатической поддержке вполне реальный.

Об этом заявил внефракционный депутат Верховной Рады, бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош в интервью "УП". По его словам, такой вариант предполагает "небольшую зачистку".

"В пределах пяти лет это реально сделать. Без больших потерь. Мы туда зайдем, проведем небольшую зачистку, и все станет на свои места", – сказал он.

Дмитрий Ярош "КП"

При этом Ярош подчеркнул, что с Крымом в этом плане намного труднее, так как военная операция на полуострове принесет огромные потери.

"Но я довольно оптимистично смотрю на то, что Россия как империя развалится обязательно. Мы просто заберем Крым. Посмотрите на акции протеста в России, на которые даже школьники выходят. Все большое начинается всегда с очень маленького. Любая империя не может существовать вечно", – подытожил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярош также обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин, как и любой другой человек, может умереть в любой момент, и тогда в Кремле начнется настоящий передел.

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