Террористы нарушили перемирие на Донбассе, от взрыва погиб военный – ООС

На Донбассе в среду, 16 сентября, было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов за сутки не было. Однако, в районе населенного пункта Новотошковское вследствие неосторожного обращения с гранатой погиб один украинский воин. Об этом сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook.

По состоянию на 17:00 террористы совершили обстрелы вблизи населенного пункта Екатериновка (неприцельный выстрел из подствольного гранатомета) и Водяное (пять провокационных очередей из стрелкового оружия).

Кроме того, 15 сентября в Донецкой области беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал нарушение со стороны российско-оккупационных войск на неподконтрольной правительству Украины территории.

Было задокументировано размещения вооружения по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения:

на полигоне близ Новоселовки: семь танков (вероятно, Т-72 – 5 единиц, неустановленного типа – 2 единицы), три реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм);

на учебном полигоне вблизи Покровки: три самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), десять танков (неустановленного типа) и три буксируемых гаубицы (предположительно Д-30А "Лягушка", 122 мм).

Подчеркивается, что указанные факты указывают на нарушение Минских договоренностей и достигнутых 22 июля 2020 года договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

"Российско-оккупационные войска и в дальнейшем используют коварную практику и проводят наращивание вооружения и военной техники. Этим они в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства в рамках Трехсторонней контактной группы", – сказано в сообщении ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 сентября под Шумами Донецкой области на растяжке подорвался полковник ВСУ Александр Апполонов и пресс-секретарь подразделения морпехов Виктор Залевский. Оба защитника находились в указанном районе с целью стандартной проверки ситуации