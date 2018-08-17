"Донбасс-Украина": появилось видео признания пленного украинского журналиста

Пропагандистский телеканал "Россия 24" обнародовал видео признания плененного украинского журналиста в "ДНР" Станислава Асеева (Васина).

Соответствующий ролик опубликован в Youtube. Украинец дал интервью российскому журналисту Александру Сладкову, где рассказал, что работает на украинскую разведку (чтобы посмотреть видео полностью, проскрольте страницу до конца).

"Что касается моего амплуа здесь, статьи, по которой меня обвиняют по законодательству "ДНР" – шпионаж, то эти обвинения я признаю и не отрицаю. Вполне открыто говорю, что действительно я работал на Главное управление разведки Украины", – сказал Асеев.

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Он также рассказал о предпочтениях в литературе, отметив, что в последнее время отдает приоритет французским писателям.

"Для меня лозунг "Единая страна" – это не просто абстракция. Это то, во что я верил, и продолжаю верить. Донбасс, безусловно, географически является частью Украины. Для меня это было, есть и будет дальше. Во многом, я уверен, ведется война и с нашей стороны. Через боль, через кровь, но мы должны избавиться от стереотипов разделения между Донбассом и Киевом", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-депутат Егор Фирсов рассказал, что видео с Асеевым является постановкой, а террористы "ДНР" просто выбили из него признание.