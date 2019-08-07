Дом слетел с фундамента: в сеть попали фото и видео смертельного потопа на Одесчине

Селевой поток в селе Молога Белгород-Днестровского района Одесской области, который убил одного человека 3 августа, был такой силы, что смог сорвать с фундамента двухэтажный дом.

Об этом сообщает издание "Думская", корреспондент которого отправился на место ЧП и показал последствия стихии (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В материале отмечается, что на северо-запад от населенного пункта расположена природная низина. Несколько лет назад она собирала воду и несла ее в сторону лимана, однако потом сезонное русло перегородили насыпью с дорогой. Именно эта насыпь и стала причиной масштабного потопа.

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

"Три трубы, расположенные неподалеку от места прорыва, просто не смогли обеспечить нормальный сток дождевой воды. Она накапливалась перед насыпью, стекала с окрестных холмов вместе с грязью, переливалась через эту плотину и, в конце концов, прорвала ее", – отмечает корреспондент.

Схема потока воды Думская

"Это был самый ужасный день за всю мою жизнь, за все 33 года. У меня есть дренажная труба, через которую дождевая вода сливается со двора в огород. И тут вижу, что из трубы вода идет обратно. Открываю дверь на огород, а там озеро.

Хотел завести машину и выехать на улицу – открываю калитку, а там река. Мы были как бы окружены со всех сторон", – рассказал об инциденте Александр Бырка, дом которого одним из первых принял на себя удар стихии.

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

По словам местного жителя, потоку понадобилось от силы двадцать минут, чтобы подняться выше человеческого роста.

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Мужчина оказался отрезан от семьи: входную дверь заклинило, и жена с двумя детьми, шести и девяти лет, остались в доме, который, как аквариум, стремительно наполнялся водой.

Жена Александра пыталась заткнуть щели тряпками, но это было бесполезно – бурлящий поток, несущий вместе с грязью ветки и камни, просто выдавил стекла. Женщина с детьми успела подняться на второй этаж дома.

"В соседнем переулке стихия сорвала с фундамента двухэтажный дом и закинула его на припаркованный рядом автомобиль. Огороды, где еще пару дней назад наливались соком фрукты и овощи, теперь покрыты 40-сантиметровым слоем ила", – сказано в статье.

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Последствия селевого потока в Одесской области Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 3 августа, в Одессе прошел масштабный ливень. В результате в городе затопило улицы, забили грязевые фонтаны и произошли оползни.

Недалеко от села Южное Белгород-Днестровского района Одесской области 25 воспитанников спортивной школы попали в ловушку мощной бури, накрывшей регион.

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