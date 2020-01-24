Дом Разумкову и 1,5 млн евро за "Слугу народа": сколько требуют за "должность во власти"

В Украине бум скандалов с покупкой и продажей должностей. В одном из последних известных случаев – родственник чиновника Минюста торговал постами начальников колоний.

О том, сколько готовы выложить желающие стать служащими и депутатами, как жителю Одесской области удалось получить вакантное место через "друга президента" и действительно ли за схемами стоят мошенники, а не представители власти – читайте в материале OBOZREVATEL.

Начальник зоны – $20 тыс.

Родственника чиновника Минюста поймали на продаже должности начальника исправительной колонии. За $20 тыс. мужчина обещал помочь с назначением на вакантное место. "Покупателю" объяснил, что часть денег нужно будет передать сотрудникам Минюста, которые принимают кадровые решения. И после этого счастливчик будет руководить зоной в Черкасской области.

"Мужчину, которому предложили должность за деньги, выбрали не случайно. Он действующий сотрудник государственной уголовно-исполнительной службы и мог рассчитывать на повышение. Но этот сотрудник заподозрил, что такие решения, еще и за деньги, просто так от людей с улицы не принимаются", – рассказали нам в пресс-службе прокуратуры Киева.

Продавца должности задержали в киевском ресторане Прокуратура Киева

Мошенник, кстати, был не один, а со спутницей. Парочку задержали при передаче денег в одном из ресторанов Киева. Это 48-летний житель Киевской области и 46-летняя киевлянка. Они нигде не работают. К госслужбе, говорят в прокуратуре, отношения не имеют. А в СБУ выяснили, что задержанный действительно имеет близкие связи с одним из высокопоставленных чиновников Минюста. Сейчас силовики проверяют информацию о возможной причастности служащего к сделке.

Депутатский мандат продавал из тюрьмы

Судя по сообщениям правоохранителей, продажу высоких постов в Украине поставили на поток. Суммы, которые фигурируют в делах, просто впечатляют. Например, депутатский мандат в партии "Слуга народа" оценили в 1,5 млн евро.

В этой истории подозреваемых двое, оба пенсионеры. Причем, один из мужчин, Василий О., уже попадался на подобном – осенью он пытался продать должность главы Вышгородской райадминистрации Киевской области.

Задержание Василия О. facebook.com/president.gov.ua

"Из своих источников он получил информацию, что заместитель городского головы Вышгорода принимает участие в конкурсе социального проекта LIFT. Речь идет о платформе для назначения новых людей в политику, которую презентовала команда Владимира Зеленского. "Посредник" предложил чиновнику "решить вопрос" за $150 тыс. Объяснил, что у него хорошие связи в Офисе президента", – говорится в решении суда.

Тогда сделка не удалась, "кадровика" арестовали. Уже из тюрьмы Василий нашел новую жертву – за 1,5 млн евро он предложил барышне мандат нардепа от "Слуги народа". Причем беседовал с потенциальной народной избранницей по Skype прямо из тюрьмы. "Я сейчас в Лондоне, поэтому на встречу за первой половиной суммы придет мой помощник", – заявил "покупательнице" мужчина.

Василий О. попросил на мандат в "Слуге народа" 1,5 млн евро

Мужчине грозит наказание по статье "Мошенничество". Но мы узнали, что он не с улицы. Во-первых, он действительно был помощником нардепа-самовидвиженца в Раде 4-го созыва. А в 2015-ом уже как руководитель общественной организации "Мы народ Украины" поздравлял киевлян с Днем города. Видео и сейчас можно посмотреть на страничке организации кума Владимира Путина Виктора Медведчука "Украинский выбор".

Еще одна не менее громкая история связана с действующей чиновницей Офиса президента 45-летней Светланой Кондзелей. 12 ноября детективы НАБУ задержали служащую (она занимала должность директора Департамента обеспечения доступа к публичной информации ОП). Правоохранители считают, что Кондзеля вместе с экс-заместительницей министра культуры 41-летней Викторией Лисничей, продавали должность члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Покупателя женщины заверили, что все порешают, но это обойдется в $300 тыс. Половину нужно дать вперед, перед собеседованием, а остальную сумму уже после назначения.

Владимир З. действительно трудоустроил бывшего чиновника СБУ

А вот "внештатному советнику по особым поручениям" Владимира Зеленского, а на самом деле, заместителю "Патриотической партии Украины" 58-летнему Владимиру З., даже удалось провернуть назначение. Бывшему чиновнику из Одесской области он продал должность заместителя в одном из институтов Национальной академии аграрных наук. Взамен потребовал для своих "кураторов" (это президент Украины, глава ВР, руководитель Офиса президента и его заместитель, а также вице-премьер-министр) до марта 2020-го передать $250 тыс. А спикеру Рады Дмитрию Разумкову, уточнил "посредник", до конца года нужно еще и построить дом за $1,5 млн.

После "собеседования" авантюрист позвонил президенту Национальной академии аграрных наук, представился заместителем Андрея Богдана и предложил решить вопрос с назначением. И президент НААН согласился!

Мошенника все-таки задержали при передаче денег. В СБУ говорят, что он торговал не одной должностью, а продавал места даже в правоохранительных органах. Но задерживаться, судя по всему, в Украине не собирался – мужчина забронировал билет на самолет, а обосноваться запланировал в российском городе Сочи.

Что касается назначенного за деньги заместителя директора Института, то у него все хорошо. В декабре Павел П., как представитель учреждения, принимал экзамены у студентов Херсонского аграрного вуза.

Ранее правоохранители задерживали четырех "доверенных лиц" Владимира Зеленского, которые продавали руководящие должности в "Укроборонпроме" – бывшему сотруднику "Укрспецэкспорта" они предложили высокий пост за $570 тыс.

"Подали пример ручными назначениями"

Аферисты быстро сориентировались и поняли, что при нынешней власти можно неплохо заработать на кейсе с покупкой-продажей должностей, считает бывший вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Дыма без огня не бывает. Все помнят, что в СМИ неоднократно писали о продаже мест в "Слуге народа", и даже назывались суммы, за которые можно было попасть в список и получить поддержку на мажоритарных округах. И эта информация так до сих пор никем не была опровергнута", – говорит Розенко.

Эта четверка "продавала" руководящий пост в "Укроборонпроме" Facebook / Анатолий Матиос

И властям, добавляет, сейчас будет очень сложно сдерживать мошенников, потому что новые политики не выглядят честными и порядочными. А коррупционные скандалы, которые постоянно возникают, так или иначе это подтверждают.

"А после того, как за продажу должностей была задержана руководитель одного из департаментов Офиса президента, появилось еще больше уверенности, что такое может происходить. Ведь она не аферист, и не просто человек с улицы, которая что-то кому-то продает, как на рынке. Это должностное лицо, которая очевидно рассчитывала на то, что она это сделает. А значит такие факты при нынешней власти имеют место", – уточнил политик.

Он напоминает, что кроме того, нынешнее правительство в последнее время сотрясают скандалы, связанные с ручным управлением при проведении конкурсов на должности госслужащих.

"И уже можно насчитать с десяток конкурсов, которые отменяли из-за кандидатов, под которых они проводились. Именно по причине того, что участники не прошли, а тот или иной чиновник на них рассчитывал", – вспоминает Розенко.

Прокуратура Киева

Речь идет о конкурсах на должности госсекретаря Минэкономики, руководителей Госкино и Госкомрелигий, Госэкоинспекции. Там, по словам участников, победителями становились не те, кого хотели назначить представители новой власти.

"Мы видим, что честности и открытости в нынешнем правительстве нет, а значит появилось прекрасное поле для мошенников продавать должности. И примерами, которые подает новая власть, они демонстрируют, что могут с кем-то договориться, и они могут кого-то переубедить и что-то решить для человека", – объясняет политик.

И добавляет, что если человек платит бешенные деньги, чтобы выиграть на мажоритарном округе, за прохождение по партийному списку, или за портфель чиновника, то он конечно же рассчитывает "отбить" свои вложения.

"Народные избранники надеются вернуть вложения на "лоббировании", а госчиновники получают доступ к ресурсам, поэтому начнут зарабатывать на всевозможных схемах. И все эти разговоры премьер-министра о том, что пришла команда, которая ничего не крадет, а коррупции у них нет, вызывают, мягко говоря, иронические улыбки. А люди видят, что каждую неделю происходит скандал с арестом какого-нибудь чиновника. И это полностью разрушает миф о побежденной коррупции", – считает Розенко.

Зарплаты в госслужбе – от 3 тыс грн.

На официальном сайте Нацагентства по вопросам Госслужбы указано, что у них сейчас 2607 открытых вакансий. Зарплаты – от 3 тыс. грн. В Киеве, например, ищут директора Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА на зарплату 10,9 тыс. грн. В области – секретаря суда в Броварах на 3,5 тыс. грн. А в секретариат Кабмина подыскивают глав Госслужбы охраны культурного наследия, Госагентства развития туризма и Агентства по вопросам искусств. Предлагают зарплату 24 тыс. грн.

Свежие вакансии для чиновников Нацагентство по вопросам государственной службы

HR-менеджеры говорят, что чаще всего высокопоставленные должности чиновники находят по знакомствам. А обзаводятся связями в своих структурах и на курсах по повышению квалификации. Именно так и узнают об освободившихся вакансиях. Также бывшие чиновники стали востребованы для бизнеса. Экс-служащих берут на должности лоббистов или GR-специалистов – сотрудников по связям с органами государственной власти, но в хорошем смысле. Они занимаются оформлением разрешительным документы и лоббируют интересы бизнеса в государстве. Ведь бывшим чиновникам удается легче находить общий язык со своими коллегами.

"Начальный уровень заработка лоббистов – несколько тысяч долларов в месяц. Руководители GR-отделов получают около $7 тыс., специалисты высшего разряда – порядка $15 тыс." – пишут на сайтах по трудоустройству.

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