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19 сентября • обновлено в 16:32
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"Колол себе наркотики": в сети появилось видео допроса киевского "террориста"

2.8т Читать материал на украинском

Министр внутренних дел Арсен Аваков намерен взять на поруки Алексея Белько, который пытался заминировать мост Метро в Киеве.

Также глава МВД обратится в суд с ходатайством о минимальном наказании для задержанного, написал он в Facebook.

Аваков отметил, что поможет ему пройти курс реабилитации от наркотиков.

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"Хочу, что б появился шанс у этого человека. Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью", как он говорит. Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта", – написал министр.

Он добавил, что ходатайство будет подано от него лично и командира спецподразделения КОРД и силовиков, которые проводили задержание.

"Задержанный вчера на мосту в Киеве "минер" экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков. Но послушав и поняв его историю, хочу сказать – это и наша с вами ответственность тоже. Хочу, чтобы появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью", как он говорит", – подчеркнул Аваков.

На самом видео Белько рассказал свою историю, начиная с времен службы в зоне АТО на Донбассе.

Захват моста Метро

Захват моста Метро

РБК-Украина

"Единственная цель моей акции – чтобы закончилось то, что происходит в моей жизни сейчас. Я служил 6 лет безупречно, но меня уволили по статье", – рассказывал он на ночном допросе.

По словам задержанного, его уволили со службы после конфликта с офицерами в 99-м батальоне, которые провоцировали его на драки. Также у него были проблемы с наркотиками, и он дважды привлекался к уголовной ответственности.

В своих показаниях Белько утверждал, что за ним велось постоянное наблюдение. При этом ему отказывали в трудоустройстве и последние две недели он жил в авто.

На допросе Белько рассказал, что в день инцидента на мосту Метро, его машина остановилась сама.

"Я выехал на мост, чтобы никому не навредить. Я просил водителей вежливо не ехать за мной, а потом попросил грубо, выстрелил в брусья", – сообщил он.

Еще он признался, что последнюю неделю колол себе наркотики, а в авто у него было оружие и патроны.

"Употреблял наркотики, чтобы мозги были ясными… Выехал на мост, чтобы никому не навредить", – оправдывал он свои действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, с Алексея Белько, который 18 сентября захватил и угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сняли обвинения в подготовке теракта.

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Персона
Арсен Аваков
Место
Украина Киев
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40 tetigistus
40 tetigistus
Патриот. Понять и простить. Ну, и героя можно дать. В отличии от Мокряка воевал.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Что тут можно сказать, министр внутренних дел прикрывает и берет под крылышко террориста.
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