"Долб**бы ихтамнеты, вы офигели?" Безлер накинулся на террористов из-за сдачи территорий "ДНР"

Один из первых главарей "ДНР" Игорь Безлер ("Бес") раскритиковал террористов за то, что они "сдают" оккупированные территории.

В своем телеграм-канале он рассказал, как террористы рассказывают о своих вымышленных победах, но при этом молчат, что "ВСУ со стороны Шумов уже перешли канал".

"Потом будет как с Травневым и Гладосово. Различного рода говорящие головы из корпуса забудут про свои "синие бочки" и выдадут на гора про то, что и эти позиции "не выгодные". "Нерастаможенные долб**бы ихтамнеты" в руководстве 3-й Горловской бригады?! А не офигели вы сдавать территории, что не вами-дебилами в 2014 году были взяты под контроль?!" – возмутился Безлер.

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов ТГ-канал Безлера

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов ТГ-канал Безлера

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов ТГ-канал Безлера

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов ТГ-канал Безлера

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов ТГ-канал Безлера

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов ТГ-канал Безлера

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов ТГ-канал Безлера

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов ТГ-канал Безлера

Игорь Безлер 112 Украина

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