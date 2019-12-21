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21 декабря • обновлено в 18:26
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"Долб**бы ихтамнеты, вы офигели?" Безлер накинулся на террористов из-за сдачи территорий "ДНР"

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Один из первых главарей "ДНР" Игорь Безлер ("Бес") раскритиковал террористов за то, что они "сдают" оккупированные территории.

В своем телеграм-канале он рассказал, как террористы рассказывают о своих вымышленных победах, но при этом молчат, что "ВСУ со стороны Шумов уже перешли канал".

"Потом будет как с Травневым и Гладосово. Различного рода говорящие головы из корпуса забудут про свои "синие бочки" и выдадут на гора про то, что и эти позиции "не выгодные". "Нерастаможенные долб**бы ихтамнеты" в руководстве 3-й Горловской бригады?! А не офигели вы сдавать территории, что не вами-дебилами в 2014 году были взяты под контроль?!" – возмутился Безлер.

Новости
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Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов

ТГ-канал Безлера

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов

ТГ-канал Безлера

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов

ТГ-канал Безлера

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов

ТГ-канал Безлера

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов

ТГ-канал Безлера

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов

ТГ-канал Безлера

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов

ТГ-канал Безлера

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов

Безлер обвинил "ДНР" в "сдаче" Шумов

ТГ-канал Безлера

Игорь Безлер

Игорь Безлер

112 Украина

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Россия перебросила на Донбасс отряд снайперов. Во время одного из обстрелов россиянами был убит мирный житель.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Игорь Безлер (Бес)
Место
Украина
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Украинская армия освобождает Украинские территории! Это хорошечно!))))
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