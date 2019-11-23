Дочь "регионала": всплыла скандальная информация о мажорке, устроившей ДТП в Киеве

Сергей Евтягин, отец 19-летней соучредительницы "Шахты Петровской" Владиславы Евтягиной, которая устроила ДТП на Porsche в Киеве, был депутатом Енакиевского горсовета от "Партии регионов".
OBOZREVATEL публикует данные о нем, которые удалось найти в открытом доступе. Он также является конечным бенефициарным собственником ООО "Акцент-центр" в Киеве.
Так, согласно опубликованным данным о фирме, Сергей Федорович Евтягин зарегистрирован в городе Углегорск в Бахмутском районе Донецкой области, контролируемом "ДНР".
ДТП с Porsche в Киеве и Владислава Евтягина с отцом
Коллаж
Сергей Евтягин с дочерью Владиславой
Соцсети
Этого же человека удалось найти в одной из соцсетей. На странице мужчина указал тот же город, а также поделился фото с дочерью.
В 2013 году один из сайтов верующих РПЦ Горловки писал, что депутат помог строительству центрального храма Углегорска.
Сергей Евтягин
Соцсети
Информация о пользователе Сергее Евтягине
Скриншот
"Благодаря его содействию, всего за три года были полностью возведены стены церкви", – сказано в сообщении.
Евтягина в сети называют владельцем копанок в поселках Булавинка и Ольховатка Донецкой области, а также зятем криминального авторитета из Енакиево.
Сергей Евтягин с дочерью Владиславой
Соцсети
Сергей Евтягин
Соцсети
Данные об ООО "Акцент-центр". Скриншот
youcontrol.com.ua
Данные об ООО "Акцент-центр". Скриншот
youcontrol.com.ua
Данные об ООО "Акцент-центр". Скриншот
youcontrol.com.ua
Напомним:
Porsche на скорости задел отбойник и перелетел через забор. Машина перевернулась на крышу по улице Старонаводницкой.
Вскоре выяснилось, что в момент аварии в столице девушка-водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения, а также пыталась откупиться за 100 долларов у пострадавшего.
Фото с места ДТП
Киев Оперативный
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве произошло ужасное ДТП с микроавтобусом Mercedes и Toyota Rav4, в результате которого погибли два человека.
Авария случилась из-за того, что внедорожник выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.
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