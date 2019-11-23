Дочь "регионала": всплыла скандальная информация о мажорке, устроившей ДТП в Киеве

Сергей Евтягин, отец 19-летней соучредительницы "Шахты Петровской" Владиславы Евтягиной, которая устроила ДТП на Porsche в Киеве, был депутатом Енакиевского горсовета от "Партии регионов".

OBOZREVATEL публикует данные о нем, которые удалось найти в открытом доступе. Он также является конечным бенефициарным собственником ООО "Акцент-центр" в Киеве.

Так, согласно опубликованным данным о фирме, Сергей Федорович Евтягин зарегистрирован в городе Углегорск в Бахмутском районе Донецкой области, контролируемом "ДНР".

ДТП с Porsche в Киеве и Владислава Евтягина с отцом Коллаж

Сергей Евтягин с дочерью Владиславой Соцсети

Этого же человека удалось найти в одной из соцсетей. На странице мужчина указал тот же город, а также поделился фото с дочерью.

В 2013 году один из сайтов верующих РПЦ Горловки писал, что депутат помог строительству центрального храма Углегорска.

Сергей Евтягин Соцсети

Информация о пользователе Сергее Евтягине Скриншот

"Благодаря его содействию, всего за три года были полностью возведены стены церкви", – сказано в сообщении.

Евтягина в сети называют владельцем копанок в поселках Булавинка и Ольховатка Донецкой области, а также зятем криминального авторитета из Енакиево.

Сергей Евтягин с дочерью Владиславой Соцсети

Сергей Евтягин Соцсети

Данные об ООО "Акцент-центр". Скриншот youcontrol.com.ua

Данные об ООО "Акцент-центр". Скриншот youcontrol.com.ua

Данные об ООО "Акцент-центр". Скриншот youcontrol.com.ua

Напомним:

Porsche на скорости задел отбойник и перелетел через забор. Машина перевернулась на крышу по улице Старонаводницкой.

Вскоре выяснилось, что в момент аварии в столице девушка-водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения, а также пыталась откупиться за 100 долларов у пострадавшего.

Фото с места ДТП Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве произошло ужасное ДТП с микроавтобусом Mercedes и Toyota Rav4, в результате которого погибли два человека.

Авария случилась из-за того, что внедорожник выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.

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