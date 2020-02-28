Дочь бывшего мэра Ужгорода Сергея Ратушняка Симону Сливич объявили в розыск в Венгрии за подделку официальных документов.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте полиции страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что инициировало розыск девушки, которая родилась 5 мая 1991 года, Кишвардское отделение полиции. Что именно подделала дочь экс-мэра, не уточняется.

Дочь экс-мэра Ужгорода Ратушняка объявили в розыск в Венгрии Скриншот

На сайте указано, что фамилия девушки при рождении – Ратушняк. Родной страной разыскиваемой значится Венгрия, аналогично указана и национальность. То, что Симона – дочка Сергея Ратушняка, подтвердил в Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

Дочь экс-мэра Ужгорода Ратушняка объявили в розыск в Венгрии ua-reporter.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшего народного депутата Дениса Дзензерского объявили в розыск по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.

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