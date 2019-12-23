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23 декабря • обновлено в 14:32
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До $25 тысяч в сутки! Стали известны огромные убытки из-за приезда Путина в Крым

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Из-за блокировки Россией движения в Керченском проливе судна несут убытки до 25 тысяч долларов в сутки из-за простоя.

Об этом в Facebook сообщил глава проекта в "Институте Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

Он отметил, что Керченский пролив перекрыли из-за приезда президента РФ Владимира Путина на открытие железнодорожной части Крымского моста.

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Клименко отметил, что из-за блокировки пролива простой судов приносит многотысячные убытки: от 7 до 25 тысяч долларов в сутки, в зависимости от различных параметров судна. При этом все эти нарушения фиксирует администрация портов Мариуполя и Бердянска.

Напомним, что Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря, из-за запуска там поездов.

Карта

Карта

Facebook Андрей Клименко

Как сообщал OBOZREVATEL, в России официально заявили о завершении строительства скандального Крымского моста, который соединяет захваченный полуостров с РФ.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Крымский мост Крым Керченский пролив
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Бестолковые бараны, а если бы поезд вместе с мостом йобнулся бы на ваши судна лучше было бы? То то и оно. Так что иннах, не мешайте движению по скандальному мосту.
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