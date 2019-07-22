"До 12 лет тюрьмы": всплыли новые подробности обысков в Кабмине

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины продолжают обыски и следственные действия в Кабмине и на предприятии "Спецтехноэкспорт" по делу о хищении почти 6,7 млн долларов.

Об этом рассказал в эфире ObozTV спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко. По его словам, виновникам может грозить до 12 лет тюрьмы.

"Сегодня главная военная прокуратура ГПУ осуществляет процессуальное руководство в этом уголовном производстве. Оно идет по факту завладения денежными средствами на сумму более 6,7 млн долларов. Речь идет о контракте, который заключало одно из предприятий концерна "Укроборонпром" с иностранной компанией. Этот контракт касался поставок Государственной пограничной службе Украины "Подвесной системы раннего обнаружения", – рассказал представитель ГПУ.

"Сегодня начались обыски не только в Кабинете министров, но и в Государственной пограничной службе, Государственной фискальной службе и в госпредприятии "Спецтехэкспорт", которое входит в состав "Укроборонпрома". Там ищут оригиналы документов, которые касаются этого контракта, и другие вещи, которые могут иметь доказательное значение в этом уголовном производстве. Пока что следственные действия продолжаются", – добавил он.

По словам Лысенко, в процессуальном порядке будут допрошены все лица, которые были задействованы в подготовке и подписании этого контракта, а также в переговорах с этими компаниями.

"Возможны допросы людей, которые причастны к составлению этого контракта, а также были задействованы в переговорах. Будет назначен ряд экспертиз, в том числе экономическая. Только после этого можно выходить на обвинительный акт. На сегодняшний день про конкретные фамилии речи нет. Уголовное производство открыто по факту. Будет допрос фигурантов, не исключается объявление подозрений, избрание мер пресечения", – сообщил спикер Генпрокуратуры.

По его словам, поскольку речь идет о завладении крупной суммой денежных средств, наказание для виновных может составить от 8 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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OBOZREVATEL выясняет, связаны ли с указанными поставками чиновники "Укроборонпрома", а также их бывший куратор из СНБО Олег Гладковский и председатель профильного парламентского комитета Сергей Пашинский, без участия которых крупные оборонные сделки в Украине не проводили.

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