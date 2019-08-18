Террорист "ДНР" Михаил Кошман с позывным "Кацап", который чудом выжил, воюя на Донбассе, признал, что "республика" его кинула.

Он остался инвалидом и вынужден жить в съемных квартирах. Видео интервью с наемником появилось в микроблоге Алексея Толстых в Twitter (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца).

"К счастью, уволили меня... Инвалидов они не имеют права держать. Ну, как жизнь... Тяжело. Без жилья, на съемных квартирах, постоянно переезжаю. Бывает, по 2-3 месяца пенсию не получаю. У меня паспорт "ДНР". За жилье платится больше, чем я пенсию получаю. Она у меня 3200 (рублей – около 1216 грн. – Ред.). Это соцпособие, которое не поднимает наша сказочная "республика". Спасибо людям, помогли... Я выпустил ролик, где просил людей о помощи", – заявил "Кацап".

В то же время он добавил, что это – "не решение проблемы".

"Само "государство" ("ДНР". – Ред.) на нас положило. От некоторых лиц я слышу, что меня туда никто не посылал, и что он не виноват, что мне неповезло... То есть, ему повезло сидеть за моей спиной, набивать брюхо себе", – добавил обиженный наемник.

Скриншот видео

"Государство на нас положило..."



Михаил Кошман(позывной"Кацап")-боец Народного ополчения Донбасса-получил тяжелейшие ранения в боях за Донецк.Чудом выжил.Мыкается по съемным квартирам и выживает на крохи предоставленные республикой как социальное пособие. https://t.co/nDksqSw4V1 — Алексей Толстый (@AlexeyNemo) 18 августа 2019 г.

Молодец мужик, не зря воевал. Теперь-то хорошая жизнь настала, не то, что раньше, при фашистах. pic.twitter.com/nuOFSZkhk3 — Денис Казанський (@den_kazansky) 18 августа 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в "ЛНР" завелась "диверсантка", доводящая террористов до суицида.

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