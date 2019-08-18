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"ДНР" на нас положила..." Террорист "Кацап" рассказал о прелестях "русского мира"

1.9т Читать материал на украинском

Террорист "ДНР" Михаил Кошман с позывным "Кацап", который чудом выжил, воюя на Донбассе, признал, что "республика" его кинула.

Он остался инвалидом и вынужден жить в съемных квартирах. Видео интервью с наемником появилось в микроблоге Алексея Толстых в Twitter (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца).

"К счастью, уволили меня... Инвалидов они не имеют права держать. Ну, как жизнь... Тяжело. Без жилья, на съемных квартирах, постоянно переезжаю. Бывает, по 2-3 месяца пенсию не получаю. У меня паспорт "ДНР". За жилье платится больше, чем я пенсию получаю. Она у меня 3200 (рублей – около 1216 грн. – Ред.). Это соцпособие, которое не поднимает наша сказочная "республика". Спасибо людям, помогли... Я выпустил ролик, где просил людей о помощи", – заявил "Кацап".

В то же время он добавил, что это – "не решение проблемы".

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"Само "государство" ("ДНР". – Ред.) на нас положило. От некоторых лиц я слышу, что меня туда никто не посылал, и что он не виноват, что мне неповезло... То есть, ему повезло сидеть за моей спиной, набивать брюхо себе", – добавил обиженный наемник.

"ДНР" на нас положила..." Террорист "Кацап" рассказал о прелестях "русского мира"

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в "ЛНР" завелась "диверсантка", доводящая террористов до суицида.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
За что боролись,на то и напоролись.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Почему он не захотел,сдохнуть возле своей калитки в рвотных фекалиях?или лучше быть обрубком за медаль,что бы потом внуки сказали,что он мудак.видать такая перспектива у еблан,только к Пу,надо обратиться.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Награда нашла хероя!)))
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Себостьян Прейро, А КОЛЯСКА ДУРАКА -БАНДЮКА
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