ДНК было: глава Нацполиции рассекретил важный факт из дела по убийству Окуевой

Национальная полиция Украины взяла образцы ДНК с автомата, которым убили Амину Окуеву, сразу после преступления. Однако она не хотела предавать этот факт огласке.

Об этом в ходе брифинга 13 января заявил глава Нацполиции Игорь Клименко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что касается данных по смыву ДНК, действительно, информации этой не было. ДНК было взято, но следствие не хотело распространять эту информацию", – сказал он.

В свою очередь начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов раскрыл некоторые факты из биографии задержанного подозреваемого. По его словам, он родился в Дагестане, но давно проживает в Украине.

Задержан организатор убийства Окуевой

"Эта личность является членом преступной организации. Чем он занимался? Он родился в Дагестане, еще в СССР, прибыл в Украину, уже давно гражданин. Вид деятельности неопределен. Но мы понимаем, что заказные убийства, к примеру господина Зможного, – это было давление на бизнес. Сейчас мы все будем исследовать", – сказал правоохранитель, отметив, что роль задержанного по делу об убийстве Окуевой будет названа в окончательном подозрении после ряда следственных действий.

Также Небытов подчеркнул, что убийство Окуевой было заказным и деятельность группировки, причастной к нему, вполне могла курироваться с территории стран ЕС. "Будем изучать, чтобы выяснить, кто был заказчиком, как передавались средства", – пообещал он и выразил надежду на то, что западные партнеры помогут Украине в расследовании.

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