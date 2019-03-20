Для борьбы с беспилотниками США: Россия перебросила на Донбасс новейшую технику

На временно оккупированной территории Донбасса Россия разместила новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), призванные "глушить" беспилотники США.

Об этом говорится в аналитике волонтерской инициативы Inform Napalm со ссылкой на данные ОБСЕ от 19 марта. Установки РЭБ были обнаружены 16 марта на Луганщине.

"Беспилотник обнаружил автоматизированную станцию помехи (Р-330Ж "Житель") на автомобиле КамАЗ и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2" неподалеку от населенного пункта Южная Ломуватка в 60 км от Луганска", ‒ сообщили представители мониторинговой миссии.

"Тирада-2" предназначенная для вывода из строя спутников связи, и находится на вооружении армии РФ только с осени 2018 года.

Макет "Тирада-2" Бастион

Станция "Житель" предназначена для пеленгации и анализа сигналов источников радиоизлучения и для создания радиопомех.

Р-330Ж "Житель" "Военное обозрение"

"Отмечаем, эти два комплекса РЭБ глушат не только спутниковую связь, а и волны коротких и ультракоротких диапазонов, мобильную и транкинговую связь", ‒ сообщили волонтеры.

Они обратили внимание, что над линией разграничения часто летает американский беспилотник Global Hawk, который, предположительно, и пытаются заглушить оккупанты.

"Аналитики Inform Napalm считают, что россияне при помощи новых станций РЭБ пытаются глушить канал связи между американским беспилотным летательным аппаратом и спутником. Иначе им бы не было смысла тянуть на Донбасс новую мощную систему РЭБ", ‒ подытожили волонтеры.

Как писал OBOZREVATEL, в январе 2019 стало известно, что Россия завезла на оккупированные территории Донбасса экспериментальные образцы нового вооружения. В частности, это средства для борьбы с беспилотниками.

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