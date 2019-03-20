|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Для борьбы с беспилотниками США: Россия перебросила на Донбасс новейшую технику

1.1тЧитать материал на украинском

На временно оккупированной территории Донбасса Россия разместила новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), призванные "глушить" беспилотники США.

Об этом говорится в аналитике волонтерской инициативы Inform Napalm со ссылкой на данные ОБСЕ от 19 марта. Установки РЭБ были обнаружены 16 марта на Луганщине.

"Беспилотник обнаружил автоматизированную станцию помехи (Р-330Ж "Житель") на автомобиле КамАЗ и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2" неподалеку от населенного пункта Южная Ломуватка в 60 км от Луганска", ‒ сообщили представители мониторинговой миссии.

Новости
Атакуют с моря? Российскую технику заметили у берегов Украины: что известно

"Тирада-2" предназначенная для вывода из строя спутников связи, и находится на вооружении армии РФ только с осени 2018 года.

Макет "Тирада-2"

Макет "Тирада-2"

Бастион

Станция "Житель" предназначена для пеленгации и анализа сигналов источников радиоизлучения и для создания радиопомех.

Р-330Ж "Житель"

Р-330Ж "Житель"

"Военное обозрение"

"Отмечаем, эти два комплекса РЭБ глушат не только спутниковую связь, а и волны коротких и ультракоротких диапазонов, мобильную и транкинговую связь", ‒ сообщили волонтеры.

Они обратили внимание, что над линией разграничения часто летает американский беспилотник Global Hawk, который, предположительно, и пытаются заглушить оккупанты.

"Аналитики Inform Napalm считают, что россияне при помощи новых станций РЭБ пытаются глушить канал связи между американским беспилотным летательным аппаратом и спутником. Иначе им бы не было смысла тянуть на Донбасс новую мощную систему РЭБ", ‒ подытожили волонтеры.

Как писал OBOZREVATEL, в январе 2019 стало известно, что Россия завезла на оккупированные территории Донбасса экспериментальные образцы нового вооружения. В частности, это средства для борьбы с беспилотниками.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
1
Смешно
2
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Пытаются глушить но видимо безуспешно. А беспилотники сканируют и Крым и Донбасс и всю ростовскую область.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения