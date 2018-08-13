Диверсанты? На Донбассе разоблачили украинцев с паспортами РФ

Украинские правоохранители разоблачили четырех граждан Украины, которые пытались проникнуть в район проведения операции Объединенных сил, имея при себе паспорта граждан РФ.

Как сказано в сообщении пресс-центра ООС в Facebook, нарушителей обнаружили сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с представителями Национальной полиции Украины и военнослужащими Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил.

Отмечается, что у одного из мужчин нашли документы оформленные на разные имена и фамилии.

"Во время проведения фильтрационных мероприятий военные контрразведчики СБ Украины из состава Объединенных сил установили, что трое граждан Украины, уроженцы Донецкой области, длительное время находясь на территории России, в 2014 и 2015 годах добровольно получили паспорта граждан "страны агрессора" и скрывали этот факт", - сказано в сообщении.

Также было установлено, что другой мужчина в 2010 году, во время получения гражданства Украины, сменил фамилию и имя, а также написал обязательство об отказе от гражданства Российской Федерации в течение 2 лет. Однако взятого на себя обязательства не выполнил.

Правоохранители не исключают, что указанные лица возможно были направлены на мирную территорию Украины кураторами из РФ для организации и проведения акций направленных на дестабилизацию ситуации накануне праздничных мероприятий по случаю Дня независимости.

"Сотрудники военной контрразведки СБ Украины из состава Объединенных сил принимают меры направленные на установление действительных намерений лиц, которые пытались проникнуть в район проведения операции Объединенных сил", - добавили в ООС.

По фактам выявленных нарушений действующего законодательства, Государственная миграционная служба инициировала рассмотрение вопроса о лишении нарушителей гражданства Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе "взяли" любопытного "туриста" из России.