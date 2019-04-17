Девять раз шли в бой: террористы провалили новые атаки на Донбассе

На Донбассе во вторник, 16 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение — минометы калибров 120 и 82 мм.

Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреляли позиции наших войск. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды открывал огонь.

ТСН

Во время обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 16 апреля трех оккупантов было уничтожено, еще четверых — ранено", — сказано в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Луганщине военнослужащие из состава Объединенных сил провели удачную спецоперацию. Украинским разведчикам удалось уничтожить укрепления, из которых боевики регулярно осуществляли обстрелы из тяжелого вооружения.

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