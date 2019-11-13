Дети кричали: в Одессе школьник распылил в классе газовый баллончик

В Одессе в одной из школ Суворовского района девятиклассник зашел в помещение седьмого класса и распылил газовый баллончик.

На крики детей отреагировала завуч. Она вывела детей из помещения и позвонила в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Одесской области.

Старшеклассника и его родителей пригласили в отделение. Там мальчик рассказал, что газовый баллончик нашел на мусорный свалке.

В результате инцидента никто не пострадал. Из-за того, что подростку всего 14 лет, отвечать за проступок сына придется его матери. На нее уже составили административный протокол. Женщине надо будет заплатить штраф от 850 до 1700 гривен. В полиции обещают пристально следить за поведением юного хулигана.

В Одессе школьник распылил в классе газовый баллончик

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой из-за вспышки опасной болезни закрыли школу.

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