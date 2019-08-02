Десятки убитых: террористы понесли масштабные потери на Донбассе

В июле 2019 года воины Операции Объединенных сил нанесли оккупантам на Донбассе значительный урон.

Такие данные обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook. По его информации, за месяц были ликвидированы около 30 оккупантов.

Также около 59 получили ранения различной степени тяжести.

"Игнорируя Минские договоренности, в июле месяце российско-оккупационные войска почти каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов", – уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на объявленное с 21 июля "хлебное перемирие", украинское войско в этом месяце понесло тяжелые потери. В июле в боях с российско-оккупационными войсками погибли 14 героев.

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