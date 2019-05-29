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Десять на двоих: в Каменском толпа школьниц жестоко избила сверстниц

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В Каменском (Днепропетровская область) группа 9-классниц из школы №7 избила двух сверстниц.

Обе пострадавшие учатся в школе №35, сообщает городской портал 5692.com.ua. Причина инцидента пока неизвестна.

По предварительной информации, две девочки решили выяснить отношения в одном из дворов, куда каждая привела группу подруг. Вместе с ученицей седьмой школы пришли десять человек, а с ученицей из 35-й – одна.

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Пострадавшие пытались звать на помощь и вызвать полицию, однако избежать драки не удалось.

Школьницы получили легкие телесные травмы, их госпитализировали в больницу. Родители пострадавших написали заявление в полицию.

В полиции сообщили, что по данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Причины и обстоятельства конфликта установит следствие. Досудебное расследование продолжается.

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Событие

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Каменском разгорелся скандал: на выпускном младшей школы №19 ребенку из приюта не дали сладостей из-за того, что ее родные не сдали деньги.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
ДракадетиИзбили школьницуНациональная полиция Украины
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