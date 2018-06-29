Держали на трассе 11 часов: копы влипли в громкий скандал под Черниговом

На трассе под Черниговом в пятницу, 29 июня, полиция по надуманным причинам остановила два автомобиля и попыталась их незаконно конфисковать.

Об этом сообщил украинский режиссер Герман Ненов в своем Facebook.

Он рассказал, что ехал с другом на такси и на подъезде к Чернигову их останавил патруль. Полицейские сообщили, что по данным системы "Рубеж", долг по кредиту за данный автомобиль составляет 5 тысяч грн и машина будет немедленно конфискована.

"После моих консультаций с адвокатом и требования предоставить документ с мокрой печатью, который доказывает законность конфискации авто, они порекомендовали покинуть место происшествия и ехать по своим делам, мотивируя отказ предоставить документы луганской пропиской водителя", - пояснил режиссер.

По словам Ненова, этот патруль также остановил еще одно авто, в котором были пенсионеры, и объявил о конфискации машины.

"Водители обеих машин протестовали и начали вызывать полицию, полицейские провели опись авто и мы уехали. Прошло уже 9 часов.... Водители 5 раз!!!! вызывали полицию, ни одной машины не приехало!!!! Другие инстанции также все обращения игнорируют", - рассказал он.

Режиссер добавил, что полицейские препятствуют съемке на мобильный. Они запугивают людей, применяют физическую силу, написанные по всем правилам заявления не принимают.

"Люди 11 часов без еды и туалета, их держат на трассе, угрожают, что при попытке уехать будут в них стрелять. Эвакуатор уехал не забрав авто. В итоге полицейские тупо ждут темноты, чтобы по - тихому решить вопрос с двумя пенсионерами и девушкой (водителем такси — ред.)", - добавил Ненов.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецдокладчик ООН по вопросу предотвращения пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил о многочисленных жалобах украинцев на пытки в полиции.