''Держалась ради семьи'': в Днепре женщина три дня провела в заброшенном колодце

В Днепре 67-летняя женщина случайно провалилась в заброшенный колодец и провела там три дня. Несмотря на усталость, пострадавшая не потеряла сознание и продолжала звать на помощь.

Подробнее о невероятном спасении – в публикации OBOZREVATEL.

От холода спасалась пакетом

Был день 22 марта. Ленура Леванова отошла с работы в супермаркет. Там она купила пачку чипсов и сок, после чего пошла обратно. Ее путь пролегал через заброшенный участок возле железнодорожной дороги. Женщина решила сократить, и сошла с привычной тропинки поближе к забору и… провалилась в трехметровый колодец.

"Мама буквально сползла на дно колодца. В результате она получила гематомы, ссадины и перелом ребра. Позже она нам рассказывала, что хотя и чувствовала боль во всем теле, решила не присаживаться, а стоять, облокотившись на стену, так как боялась, что больше уже не поднимется. Так она простояла три дня", – рассказала нашим журналистам дочь пострадавшей Наталья.

67-летняя Ленура Леванова провела в колодце три дня

По словам Натальи, ее мать все время звала на помощь, стучала палкой по стенке колодца. Увы, место было пустынным, а мобильного телефона у женщины с собой не было.

Ночью стало холодно. Наталья говорит, что ее матери повезло, что на ней была теплая одежда: кофта, халат и плотная дубленка. Кроме того, Ленура сама приняла кое-какие меры по утеплению, натянув на ноги перчатки, и окутав их пакетом.

Что касается жажды, то, по словам дочери, ее мать немного утолила ее соком, хотя большая часть жидкости пролилась, так как падая, женщина повредила упаковку. Кушать женщине не очень-то хотелось, к тому же соленые чипсы лишь вызывали жажду.

"Верила ли мама, что ее найдут? Конечно! Она потом рассказывала, что держаться ей помогала мысль, что дома у нее остались внучка и дети. Хотя и признавалась, что сил ей хватило бы еще максимум на сутки", – говорит Наталья.

Ориентировочное место происшествия Google. Maps

Не слышала голоса

О том, что Ленура Леванова пропала, ее родственники узнали от коллег женщины: те позвонили и сказали, что Ленура не вернулась из супермаркета. Наталья с мужем, сестрой и друзьями начали поиски. Обошли отделения всех больниц, развешивали объявления с призывом о помощи на столбах, писали в соцсетях.

Искали и на пустыре, где заглядывали практически во все колодцы, которых там было немалое количество. По стечению обстоятельств, именно в тот колодец, в котором была пострадавшая, люди не заглянули. Со своей стороны, женщина на дне колодца не слышала голоса снаружи, возможно еще и потому, что из-за слабости время от времени "отключалась".

Обнаружила собака

Доведенные до отчаяние родственники решили заручиться поддержкой кинологов и 24 марта обратились в "Союз самаритян-кинологов Украины" из Павлограда. В тот же день кинологи приехали на место и начали поиски.

Союз самаритян-кинологов Украины

Отметим, что для поисков была перекрыта дорога. Об этом людей попросили сами кинологи, которые беспокоились за безопасность собаки, которая, взяв след, могла попасть под машину. Семья пострадавшей позвонила в полицию, просив срочно приехать и перекрыть дорогу. Не дождавшись копов, люди сами остановили транспортный поток. По их словам, водители с пониманием отнеслись к временной задержке.

Меж тем собака начала поиски. Вот как об этом пишет в Facebook кинолог Лариса Борисенко.

"Вдруг, Спарки активно засуетилась в одном месте, стала скрести лапами и тявкнула, пытаясь сунуть голову в отверстие коллектора. Через секунду я уже лежала на земле и также глянула в отверстие – бетонный колодец глубиной около 3,3 метров, с двумя разветвлениями внутри. В колодце было пусто. Но представьте мои эмоции, когда на мой крик в пустоту: "Есть кто живой?!" – я услышала, как будто слабый стон. Я закричала снова, и откуда-то из недр земли: "Помогите! Я здесь три дня!" – вспоминает Борисенко.

Женщину обнаружила собака по кличке Спарки Союз самаритян-кинологов Украины

Колодец, в который провалилась Ленура Леванова отыскали в 20-25 метрах от того колодца, который обнаружила собака. На место были вызваны спасатели, которые с помощью лестницы и веревки достали женщину.

ГСЧС Днепропетровской области

По словам Натальи, врачи больницы, куда доставили ее мать, вначале не поверили, что пожилой человек столько времени находилась в колодце в сознании.

"Один врач нам грубо ответил, что он не верит в такие чудеса... На самом деле наша мама очень активный и стойкий человек. Она на даче работает больше, чем мы с сестрой. Ее энергия, а также желание снова увидеть свою семью помогли ей выдержать", – заключила женщина.

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