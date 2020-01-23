Депутаты Путина попытались прорваться в Украину: их выгнали

В столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев (Жуляны)" пограничники задержали трех российских политиков. Им отказали во въезде.

Пересечь украинскую границу они пытались вечером 22 января. Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы Украины.

Так, отмечается, что один из них оказался представителем правящей политической партии своей страны – "Единая Россия", бывшим мэром одного из облцентров РФ. Он прилетел в "Борисполь" рейсом из Лондона, однако подтвердить цель своего пребывания не смог.

Трое политиков с РФ не пересекли украинскую границу

"На основании Закона Украины "О пограничном контроле" в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром, 23 января, россиянин вылетел из "Борисполя" в Германиу", – говорится в сообщении.

В то же время еще двое иностранных политиков пытались пройти пограничный контроль в пункте пропуска аэропорта "Киев (Жуляны)". Они вечером 22 января прилетели рейсом из Минска.

Один из визитеров тоже был представителем "Единой России", другой – компартии РФ. Оба сказали, якобы прибыли в Киев для участия в конференции. По словам пограничников, они возвращены обратным рейсом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января четырем российским артистам, которые прибыли в аэропорт Запорожья с польской Варшавы, отказали во въезде в Украину.

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