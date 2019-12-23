Вывели на офшоры 4,4 млрд грн: руководству украинского банка объявили подозрение в крупном хищении

В понедельник, 23 декабря, бывшему председателю совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью объявили подозрение в хищении 4, 4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Правоохранители установили, что должностные лица банка незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах.

По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.

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Руководству "Дельта Банка" объявили подозрение в крупном хищении delo.ua

В то же время должностные лица АО "Дельта Банк" для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированной банковской системы.

Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным и была введена временная администрация. Согласно выводам судебно-экономических экспертиз были подтверждены причиненные должностными лицами АО "Дельта Банк" убытки в сумме 4,4 миллиарда гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" 2 октября 2015 года.

В феврале 2017 года ГПУ вручила руководству "Дельта Банка" подозрение в хищении 1,7 миллиардов.

По оценкам Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ориентировочная сумма потерь кредиторов в результате доведения до банкротства "Дельта Банка" по предварительным оценкам составит не менее 24,5 млрд гривен.

В феврале 2018 года Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск одного из руководителей АО "Дельта Банк", подозреваемого в растрате средств банка на сумму более 1,118 млрд гривен.

2 декабря Национальный банк Украины через суд добился погашения задолженности по кредиту рефинансирования "Дельта Банка" в размере 924,22 млн грн.

Северный апелляционный суд Киева арестовал активы владельца "Дельта Банка" Николая Лагуна на 691 млн гривен.

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