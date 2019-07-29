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Дело судей ОАСК: у Луценко похвастались прорывом

1.1т Читать материал на украинском

Подозрения на судей Окружного административного суда Киева доставлены на подпись к заместителю Генерального прокурора Украины.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. По ее словам бумаги поступили в 10:55 понедельника, 29 июля.

"Просто надо вовремя все делать, пан Горбатюк (начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк - Ред.)", - написала она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро Украины 26 июля устроило обыски в здании Окружного административного суда Киева (ОАСК). Следственные действия проходят в рамках дела о возможных уголовных нарушениях главы суда и его судей относительно участников Евромайдана. Также расследуется давление главы суда на членов Высшей квалификационной комиссии судей

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Персона
Лариса Сарган
Место
Украина Киев
Тег
Генеральная прокуратура Украины
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