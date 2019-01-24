Дело Семочко: скандального топ-чиновника СБУ лишили доступа к гостайне

Экс-руководителя экономической контрразведки Службы безопасности Украины Сергея Семочко, подозреваемого в ряде тяжких преступлений, лишили доступа к государственной тайне.

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок, передает "Левый берег". Решение об ограничении доступа было принято на основании информации СМИ.

При этом, допуск к гостайне чиновник сохранил. По словам Божка, эти два понятия находятся в разных правовых полях.

Сергей Семочко znaj.ua

"Ограничение доступа к тайне – моя компетенция, а допуска – Департамента гостайны СБУ", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Наші гроші" провели собственное расследование и выяснили, что во время работы Семочко в контрразведке, СБУ требовала у фармакологического бизнеса "откаты". Его самого заподозрили в причастности к приостановке закупки лекарств.

Позже СМИ распространили информацию, что Служба безопасности под руководством Семочко вымогала оригинал аудита ПриватБанка.

В ноябре директор департамента "диализная терапия" компании "DIAVITA" Сергей Христинченко рассказал, что Семочко требовал от предприятия взятку в размере 250 тысяч долларов за право участвовать в тендере.

По данным расследования, семья экс-чиновника СБУ владеет также домами под Киевом стоимостью в миллионы долларов.

Вскоре после этого Семочко в эфире телеканала ZIK попытался оправдаться за огромное состояние.

У жены чиновника обнаружили российское гражданство.

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