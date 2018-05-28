Савченко посадят? Прокурор указал на важный нюанс

Дело внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке госпереворота, может развалиться из-за действий правоохранителей.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец.

На вопрос, посадят ли Савченко, Баганец ответил: "Если в материалах уголовного производства будет достаточно доказательств - да. Но у меня есть сомнения".

Как объяснил бывший замгенпрокурора, правоохранители не соблюдали требования законов при сборе доказательств в этом уголовном производстве.

"Они не имели права относительно народного депутата проводить негласные следственно-розыскные действия. Это запрещено законом без разрешения Верховной Рады", - подчеркнул он.

"Если наши правоохранители при сборе доказательств, в том числе против нардных депутатов, будут нарушать законодательство, никогда мы не увидим народного депутата, привлеченного к уголовной ответственности", - заключил Баганец.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

Ее подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

15 мая Шевченковский райсуд продлил Савченко арест до 13 июля.