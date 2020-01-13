Дело Окуевой: эксперт вдребезги разбил доказательства против киллеров

Полиция намерена доказывать вину убийц добровольца АТО Амины Окуевой с помощью анализа ДНК, хотя ранее сообщалось, что киллеры не оставили после себя даже отпечатков.

Об этом рассказал в эфире ObozTV военный эксперт Юрий Колесников. По его мнению, хороший адвокат сможет легко развалить обвинение в суде.

Эксперт напомнил заявления полиции о том, что ДНК вероятного киллера совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии.

"Ссылаются на ДНК, полученные с оружия. Я вас удивлю, как удивит вас любой человек, который немножко профессионально занимался биологией, а я когда-то работал лаборантом. Так вот, ДНК изымается не с оружия, а с биологических материалов. Это первое", – заявил Колесников.

"Второе – каким образом с биологических материалов, которые находятся на оружии, которое покрыто оружейным маслом, они могли извлечь ДНК? Это интересно", – добавил он.

Военный эксперт задался вопросом, каким образом убийцы не оставили отпечатков, но оставили ДНК.

"Первый вопрос – происхождение биоматериала на оружии. Допустим, его там нашли. Из какого биоматериала, найденного на оружии, извлечено ДНК? Это простой вопрос, который задаст адвокат и разобьет вдребезги в очередной раз следствие в суде", – подчеркнул Колесников.

Задержание подозреваемого Facebook Арсена Авакова

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 октября 2017 года под Киевом киллер расстрелял из засады автомобиль, в котором находились добровольцы АТО Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате покушения Окуева погибла.

Национальная полиция Украины 12 января 2020 года заявила о задержании группы киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой.

Журналисты выяснили личность одного из задержанных. Им оказался бизнесмен из Киева Игорь Редькин, который является фигурантом еще двух дел об убийствах.

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