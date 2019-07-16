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Дело нацгвардейца Маркива: украинский дипломат указал на "руку Кремля"

5.2т Читать материал на украинском

Боец Нацгвардии Украины, участник АТО Виталий Маркив получил в Италии 24 года тюрьмы в результате действий местных пророссийских сил.

Об этом заявил в эфире ObozTV украинский дипломат Сергей Корсунский, комментируя возможный "кремлевский след" громкого дела.

На вопрос, причастна ли РФ к событиям в Италии, дипломат заявил: "У меня лично нет никаких сомнений в этом".

Корсунский отметил, что в итальянском регионе Ломбардия, где проходил суд над нацгвардейцем, при власти находится пророссийская партия "Лига севера".

"Лига севера" на севере Италии контролирует все эти регионы… Это просто, как сложить два и два. Вы помните 2016 год – на Донбассе обострения, серьезные бои, потери… И при этом они принимают решение, что надо снимать санкции, надо признать Крым российским… Их мнения не играют никакой роли с точки зрения позиции итальянского государства в целом. Но то, что они принимали такие решения – у меня никакого сомнения, что это было инспирировано именно "Лигой севера", потому что она пророссийская", – заявил он.

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"То, что произошло сейчас – это просто очевидно… Именно в Ломбардии местная организация подает иск, суд рассматривает, принимает абсолютно непонятное решение. Если узнать детали – это какое-то издевательство над правосудием. Один единственный свидетель, никаких экспертиз, категорический отказ сотрудничать с нами относительно установления действительной ситуации", – отметил дипломат.

Корсунский также напомнил, что глава МВД Италии Маттео Сальвини известен своими прокремлевскими взглядами.

"Мы знаем, что все это контролируется министром внутренних дел, который фотографируется с Путиным, который на Красной площади стоит с его портретом на груди. Это человек, который дружит с Ле Пен, с Орбаном и другими одиозными людьми, которые склоняются на сторону России", – отметил он.

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"Думаю, надо четко понимать – это политическое решение, но все-таки Италия – цивилизованная страна, страна ЕС. Я думаю, что будет апелляция в другом суде, и там надо поработать, чтобы отстоять нашу позицию. Это политический приговор – именно так его и надо рассматривать", – заключил Корсунский.

Виталий Маркив

Виталий Маркив

InfoResist

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован боец Нацгвардии Украины Виталий Маркив.

  • Маркива обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

  • 12 июля Маркива приговорили к 24 годам заключения.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Арест Маркива в Италии
Персоны
Виталий Маркив Сергей Корсунский
Место
Италия
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Ш. Олег
Ш. Олег
Если в кране нет воды - ФСБ ищи следы… :)
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Кто бы сомневался, что так скажут. Рука Кремля занесена в книгу рекордов Гиннеса, как самая длинная рука в мире!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Тупые сине-обосцанные селюки по своей врождённой, йододефицитной тупости, даже не понимают, с какой скоростью они множат своих врагов. Они могут возразить, что у РФ врагов больше. Да. Но РФ имеет намного больший ресурс и во многих случаях может забить на врагов болт. Недогабония же (бюУкраина) - нищая, зависящая от всех страна, живущая на подачки, у которой очередной транш - событие национального масштаба. И вот дипломат этого недогосударства прямым текстом заявляет, что правосудие одной из крупных стран ЕС несамостоятельно и продажно... подконтрольно кому-то, из-за рубежа... браво!
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