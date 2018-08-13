Дело на 200 тысяч: бывшего топ-чиновника выпустили из СИЗО

Экс-заместитель председателя правления ПАО "Укргазвидобування" Алексей Тамразов, которого задержали 9 августа, вышел из следственного изолятора под залог.

По словам защитника Николая Ореховского, залог за подозреваемого внесли друзья. Об этом пишет Insider, владельцем которого является Тамразов.

По его словам, залог внесли 13 августа в полном определенном судом размере – 3 миллиона гривен.

Сумма залога составляет 3 миллиона гривен.

Алексей Тамразов

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Теперь Тамразов должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорта. На данный момент браслет на него еще не надели. Ореховский пояснил, что апелляцию на решение уже готовят. Но пока суд огласил лишь короткое решение, без мотивировочной части.

Адвокаты настаивают, что их подзащитного не имели права взять под стражу только кратким решением, в котором отсутствует аргументация суда. Поэтому первая апелляция будет касаться именно ареста, который, по мнению защиты, был незаконным.

После объявления 14 августа полного, мотивированного решения защита подаст еще одну апелляцию уже на него и доводы суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тамразов был задержан в ходе совместной операции Генинспекции ГПУ и СБУ. Его обвиняют в попытке дачи взятки прокурору ГПУ в размере 200 тыс. долл. за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации экс-президента Виктора Януковича.

10 августа Тамразова отправили под арест сроком на 60 дней с правом внесения залога.