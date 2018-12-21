Дело Гандзюк: в СБУ напали на новый след

К убийству активистки Екатерины Гандзюк могут быть причастны чиновники, которые занимаются незаконной вырубкой леса в Херсонской области.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, эта одна из следственных версий относительно преступления, которую отрабатывают правоохранители.

"Правоохранителями отрабатывается одна из следственных версий относительно совершения преступления над потерпевшей в связи с ее активной гражданской позицией относительно незаконной вырубки леса на территории Херсонщины и разоблачения причастных к этой преступной схеме должностных и служебных лиц органов власти и местного самоуправления Херсонской области", – рассказали в СБУ.

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что на территории Голопристанского, Алешковского и других районов Херсонской области при содействии должностных и служебных лиц органов власти и местного самоуправления осуществляется незаконная вырубка лесов и зеленых насаждений для продажи древесины.

Екатерина Гандзюк facebook / gandziukgate

"При этом факты массовой вырубки лесов маскируются под санитарную рубку поврежденных от пожара деревьев. "Легализованная" таким образом древесина легализуется для дальнейшей перепродажи. Сейчас объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины семи фигурантам дела. Продолжается досудебное расследование", – заявили в ведомстве.

Напомним, что 31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.

Позже в полиции рассказывали, что в деле о покушении на активистку были задержаны шестеро подозреваемых, из которых большинство — участники АТО.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба. После этого полиция переквалифицировала дело в законченное умышленное убийство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства.