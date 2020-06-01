Дело Черновол: суд продлил домашний арест экс-нардепу

Кроме того, еще одно производство против Черновол ГБР открыло из-за ее автомата

Согласно инсайдерской информации, погибший мужчина грабил сейф и задохнулся во время пожара

Ее подозревают в причастности к умышленному убийству мужчины во время поджога офиса Партии регионов в 2014 году

Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест экс-нардепу Украины Татьяне Чорновол. Ее подозревают в причастности к убийству мужчины во время поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

Как пишет ТСН, об этом она сама рассказала СМИ после заседания суда в понедельник, 1 июня.

"До августа месяца, то есть два месяца, я могу находиться в пределах Киевской области, города Киева днем, а ночью у меня ночной арест", – объяснила Черновол.

Татьяна Черновол delo.ua

Как писал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!