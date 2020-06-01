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1 июня • обновлено в 21:58
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Дело Черновол: суд продлил домашний арест экс-нардепу

  • Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест экс-нардепу Татьяне Черновол до августа

  • Ее подозревают в причастности к умышленному убийству мужчины во время поджога офиса Партии регионов в 2014 году

  • Согласно инсайдерской информации, погибший мужчина грабил сейф и задохнулся во время пожара

  • Кроме того, еще одно производство против Черновол ГБР открыло из-за ее автомата

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Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест экс-нардепу Украины Татьяне Чорновол. Ее подозревают в причастности к убийству мужчины во время поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

Как пишет ТСН, об этом она сама рассказала СМИ после заседания суда в понедельник, 1 июня.

"До августа месяца, то есть два месяца, я могу находиться в пределах Киевской области, города Киева днем, а ночью у меня ночной арест", – объяснила Черновол.

Татьяна Черновол

Татьяна Черновол

delo.ua

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Татьяна Черновол
Место
Украина
Тег
Печерский суд
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