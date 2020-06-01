Дело Черновол: суд продлил домашний арест экс-нардепу

Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест экс-нардепу Украины Татьяне Чорновол. Ее подозревают в причастности к убийству мужчины во время поджога офиса Партии регионов в 2014 году.
Как пишет ТСН, об этом она сама рассказала СМИ после заседания суда в понедельник, 1 июня.
"До августа месяца, то есть два месяца, я могу находиться в пределах Киевской области, города Киева днем, а ночью у меня ночной арест", – объяснила Черновол.
Татьяна Черновол
delo.ua
Как писал OBOZREVATEL:
10 апреля сотрудники ГБР пришли с обыском к Татьяне Черновол по делу об умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов.
После этого ей сообщили о подозрении. В частности, Черновол подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.
Позже Татьяна рассказала детали об обысках Государственного бюро расследований в ее доме 10 апреля.
В конце апреля суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест.
Кроме того, 24 мая Черновол сообщила, что Государственное бюро расследований занимается еще одним делом против нее – о ее автомате.
По ее словам, суть дела в том, что автомат добыт в бою ее мужем при освобождении Мариуполя, а значит – нелегально.
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