Дело Бубенчика: активиста Майдана могут арестовать

Генеральная прокуратура подала новое ходатайство в суд об избрании меры пресечения активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, подозреваемому в покушении на силовиков во время событий Революции Достоинства 2014 года.

По словам адвоката Игоря Коржука, ходатайство недавно были внесено прокурорами, но защита еще с ним не ознакомилась, передает "Громадське".

Он также сообщил, что рассмотрение ходатайства состоится 24 апреля в 9 утра в Печерском суде Киева.

Коржук отметил, что пока никаких следственных действий с его подзащитным не проводят.

Напомним, активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля, и в тот же день был доставлен в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако заседание отложили.

Его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

Как сообщал "Обозреватель", 19 февраля 2016 года появилось скандальное видео, в котором Бубенчик рассказал, как якобы расстреливал бойцов "Беркута" в затылок. После резонансного признания евромайдановца Генеральная прокуратура Украины вызвала его на допрос, в результате которого в показаниях активиста нашли противоречия.

Позже Бубенчик принялся отрицать резонансные заявления, и сообщил, что разыскивает журналиста Ивана Сияка с целью опровержения скандального интервью.