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15 ноября • обновлено в 14:54
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Дело "бракованных" бронежилетов: суд принял решение по чиновникам Минобороны

1.1т
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Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения последнему чиновнику Министерства обороны Украины, которых вместе с генерал-майором Дмитрием Марченко подозревают в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ.

В частности, Михаилу Каморянскому присудили содержание под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 76 млн 840 тыс. грн, передает "Укринформ".

Соответствующее решение принял вечером 14 ноября судья Олег Белоцерковец.

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Генерал-майор Дмитрий Марченко

Генерал-майор Дмитрий Марченко

По словам представителя Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергея Мисюры, кроме ареста главного фигуранта дела – руководителя этого ведомства Дмитрия Марченко, 13 ноября суд избрал меры пресечения еще для троих подозреваемых.

Так, первый замначальника ГУРСМО ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте. Он также может внести залог – свыше 76 млн грн.

А вот заместитель начальника управления Ольга Капинус и начальник отдела разработки вещевого имущества Василий Саковец до 3 января 2020 года пробудут под домашним арестом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины коррупция
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