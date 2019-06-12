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"Деградируют без русских": главарь Крыма отличился перлом об Украине

4.1тЧитать материал на украинском

Главарь временно-оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что все страны, в которых "ущемляется" русский язык и которые покидают россияне, якобы начинают деградировать.

К списку таких государств он в том числе отнес Украину и страны Прибалтики. Фрагмент выступления пособника оккупантов на Ливадийском форуме показал в своем видеоблоге украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нападки мы видим, какие на нас со всех сторон происходят. Яркий пример – Украина, страны Прибалтики. Но, тем не менее, мы видим – везде, где русское население уезжает, начинает деградировать, развитие этих стран замедляется. И во многом они сами себе создают проблемы. Мы видим, какой конфликт уже пережила Украина", – высказался Аксенов.

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Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

"Аргумент"

Цимбалюк, в свою очередь, истолковал слова главаря оккупационной верхушки Крыма как очередное проявление имперской политики России и ее стремление оправдать оккупацию новых территорий чужих стран.

"Это понятно – если ты говоришь на русском языке, значит, ты умный и красивый, а если на украинском или каком-то другом, значит, ты селюк, тупой и вообще не дотягиваешь до великоросса. Но интересная закономерность – вот эти товарищи, защитники русского языка, они себя позиционируют как жертву. Но что мы имеем на практике? Мотивируя или в качестве предлога используя защиту русскоязычных, именно Российская Федерация хочет и проводит эту политику – или захватить эти территории, или создать пророссийские правительства в этих странах", – объясняет журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее так называемый "председатель Государственного Совета" временно аннексированного Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина якобы останется суверенным государством, только если выполнит ряд условий России: откажется от "русофобии" и признает российское вооруженное вторжение "гражданской" войной.

Константинов подчеркнул, что Украине следует "пройти очень тяжелый путь, чтобы вернуться в "братское" лоно "русского мира".

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Темы
Аннексия Крымароссийская пропаганда
Персоны
Сергей АксеновРоман Цимбалюк
Место
Украина
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Де бильная рыдакция OBOZREVATEL, Крым "аннексированным" быть не может, учите понятие аннексии. Понятно, что вы повторяете, как макаки, бред невежественного майданного быд ла, но от этого выглядите ещё тупее, как дау ны, не имеющие своего мнения. прежде, чем писать разную ху йню, учите историю, настоящую, а не высеры патриотичных укроисториков, жалких недоучек, которые за деньги напишут всё, что угодно. Россия имеет право собственности на Крым - это манифест Екатерины II от 1783 года. А что имеет так называемая "Украина", созданная в 1991 году?
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Виня Ксения, СССР пишется с заглавных букв. Крым должен был быть возвращен России при распаде СССР. Украина украла его в 1991 году и грабила 23 года.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Яворский Сергей, только ссср не является правоприемником российской империи. СССР отказался выплачивать долги царской россии. И вот цитата из договора о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 г.: "Россия является, наряду с другими бывшими республиками, правопреемником СССР". Значит Украина тоже правоприемник ссср. А долги вы платили, так как именно россия украла все деньги ссср. Мой вклад мне так никто и не вернул. Вы его у меня украли. И в связи с тем, что вы себя признаете правоприемником ссср, то ты должен помнить, что ссср решил передать Крым Украине для его восстановления в 1954 году. Поэтому будьте добры, как правоприемник ссср, вернуть украденное у Украины.
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Вот так и сказал Цимбалюк, постоянно проживающий в Москве.
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