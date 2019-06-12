"Деградируют без русских": главарь Крыма отличился перлом об Украине

Главарь временно-оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что все страны, в которых "ущемляется" русский язык и которые покидают россияне, якобы начинают деградировать.

К списку таких государств он в том числе отнес Украину и страны Прибалтики. Фрагмент выступления пособника оккупантов на Ливадийском форуме показал в своем видеоблоге украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нападки мы видим, какие на нас со всех сторон происходят. Яркий пример – Украина, страны Прибалтики. Но, тем не менее, мы видим – везде, где русское население уезжает, начинает деградировать, развитие этих стран замедляется. И во многом они сами себе создают проблемы. Мы видим, какой конфликт уже пережила Украина", – высказался Аксенов.

Сергей Аксенов "Аргумент"

Цимбалюк, в свою очередь, истолковал слова главаря оккупационной верхушки Крыма как очередное проявление имперской политики России и ее стремление оправдать оккупацию новых территорий чужих стран.

"Это понятно – если ты говоришь на русском языке, значит, ты умный и красивый, а если на украинском или каком-то другом, значит, ты селюк, тупой и вообще не дотягиваешь до великоросса. Но интересная закономерность – вот эти товарищи, защитники русского языка, они себя позиционируют как жертву. Но что мы имеем на практике? Мотивируя или в качестве предлога используя защиту русскоязычных, именно Российская Федерация хочет и проводит эту политику – или захватить эти территории, или создать пророссийские правительства в этих странах", – объясняет журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее так называемый "председатель Государственного Совета" временно аннексированного Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина якобы останется суверенным государством, только если выполнит ряд условий России: откажется от "русофобии" и признает российское вооруженное вторжение "гражданской" войной.

Константинов подчеркнул, что Украине следует "пройти очень тяжелый путь, чтобы вернуться в "братское" лоно "русского мира".

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