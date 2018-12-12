''Деды воевали'': в сети показали ужасающие фото, как в Крыму вышвыривают ветеранов

В аннексированном Крыму оккупанты не предоставляют соответствующих условий для ветеранов в больницах и ставят носилки на пол.

В качестве доказательств блогер КРЫМский бандеровец опубликовал фотографии в своем Twitter. "Деды воевали? Не забудем, не простим?" - подписал он снимки.

"Посмотрите на ужасающие фотографии, как в оккупированном Россией Яны-Капу (Красноперекопске) перевозят ветеранов Второй мировой и вышвыривают их из больницы", - обратился он к своим подписчикам.

"Они всегда этого хотели… Так им и надо", "Мечты сбываются", - саркастично отреагировали комментаторы на пост.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма признали, что нынешних заработков им не хватает для счастливой жизни. Больше всего пожаловались на недостаточность средств и рост цен пенсионеры.

Также сообщалось, что в Крыму цены на продукты питания не стали ниже после открытия Керченского моста. Статистика по основным показателям свидетельствует только о подорожании.