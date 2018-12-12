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''Деды воевали'': в сети показали ужасающие фото, как в Крыму вышвыривают ветеранов

1.1тЧитать материал на украинском

В аннексированном Крыму оккупанты не предоставляют соответствующих условий для ветеранов в больницах и ставят носилки на пол.

В качестве доказательств блогер КРЫМский бандеровец опубликовал фотографии в своем Twitter. "Деды воевали? Не забудем, не простим?" - подписал он снимки.

"Посмотрите на ужасающие фотографии, как в оккупированном Россией Яны-Капу (Красноперекопске) перевозят ветеранов Второй мировой и вышвыривают их из больницы", - обратился он к своим подписчикам.

''Деды воевали'': в сети показали ужасающие фото, как в Крыму вышвыривают ветеранов
''Деды воевали'': в сети показали ужасающие фото, как в Крыму вышвыривают ветеранов
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''Деды воевали'': в сети показали ужасающие фото, как в Крыму вышвыривают ветеранов

"Они всегда этого хотели… Так им и надо", "Мечты сбываются", - саркастично отреагировали комментаторы на пост.

''Деды воевали'': в сети показали ужасающие фото, как в Крыму вышвыривают ветеранов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма признали, что нынешних заработков им не хватает для счастливой жизни. Больше всего пожаловались на недостаточность средств и рост цен пенсионеры.

Также сообщалось, что в Крыму цены на продукты питания не стали ниже после открытия Керченского моста. Статистика по основным показателям свидетельствует только о подорожании.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
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CARGO 100
CARGO 100
А у вас просто АТОшников пиzdят до смерти ... Увидели носилки на полу и что? Кто определил, что это ветеран? Это не больница и не в Крыму, а в Одессе ...
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